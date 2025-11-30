COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

Liga de Portoviejo vs Aampetra moviliza a miles en un ambiente festivo y decisivo en Portoviejo

Portoviejo estalla en fiesta, tensión y expectativa previo al duelo decisivo Liga de Portoviejo vs Aampetra. Calles llenas, comercio activo y un Reales Tamarindos totalmente vendido marcan la previa del partido que definirá el ascenso a la Serie B.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La ciudad de Portoviejo vive un ambiente festivo e intenso, cargado de emoción y expectativa, previo al duelo decisivo entre Liga de Portoviejo y Aampetra en el estadio Reales Tamarindos. Las calles cercanas lucen abarrotadas de camisetas verdes y blancas, mientras los seguidores animan con cánticos, banderas y un entusiasmo que marca la previa de una jornada histórica.

En los alrededores del estadio se mantiene un clima de celebración, aunque la tensión crece porque ambos clubes buscan el ascenso a la Serie B. Familias y grupos de amigos esperan con ilusión el partido donde confían que Liga de Portoviejo pueda sellar su ansiado regreso al profesionalismo nacional. El enfrentamiento arranca a las 15h00.

Ambiente comercial previo al duelo decisivo Liga de Portoviejo vs Aampetra

El comercio deportivo registra un movimiento contundente y los vendedores agotan productos. Leonel García comenta que “los últimos 15 días ha sido apoteósico”. Él asegura que debió reabastecer mercadería cada día debido a la alta demanda. “Es casi como cuando juega Ecuador un Mundial”, expresó con emoción mientras atiende a los aficionados.

El ambiente se potenciará dentro del estadio, ya que la dirigencia confirmó un aforo autorizado para 15.000 espectadores. Los boletos de palco se agotaron en menos de 24 horas y posteriormente se vendieron todas las localidades de general, preferencia y tribuna. La afición espera borrar el recuerdo del 2024, cuando la Capira quedó fuera por penales ante 22 de Julio.

Rendimiento de ambos equipos durante el torneo

Liga de Portoviejo llega fortalecida tras consolidarse como el mejor local del campeonato. Sus goleadas 4-0 a Loja City, 2-1 a Búhos, 2-0 a Liga de Cuenca y 3-0 a Guaranda impulsaron la campaña. Este rendimiento alimenta la esperanza de la hinchada que cree en la superioridad mostrada en casa.

Aampetra entra con argumentos sólidos porque logró el mejor desempeño como visitante. Sus victorias 1-2 ante Baños Ciudad de Fuego, 0-3 ante Atlético Kin, 1-2 ante LDU El Carmen y 0-1 ante Aviced demuestran orden, efectividad y capacidad para incomodar en plazas difíciles.

Concentración total por el ascenso

El plantel de Liga de Portoviejo se concentró desde el viernes en el hotel Oro Verde, donde pulieron detalles tácticos y fortalecieron la mentalidad competitiva.

Con el estadio totalmente lleno y dos equipos que demostraron firmeza durante el año, el Reales Tamarindos será testigo del posible regreso de Liga de Portoviejo al fútbol profesional ecuatoriano después de cuatro años. La ciudad late al ritmo del anhelo colectivo de ascenso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027?

Terror en una fiesta infantil: Un tiroteo durante una celebración de cumpleaños deja cuatro muertos en California, Estados Unidos

Liga de Portoviejo vs Aampetra moviliza a miles en un ambiente festivo y decisivo en Portoviejo

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

Hombre recibe 22 años de prisión por violar a su sobrina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027?

Terror en una fiesta infantil: Un tiroteo durante una celebración de cumpleaños deja cuatro muertos en California, Estados Unidos

Liga de Portoviejo vs Aampetra moviliza a miles en un ambiente festivo y decisivo en Portoviejo

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

Hombre recibe 22 años de prisión por violar a su sobrina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027?

Terror en una fiesta infantil: Un tiroteo durante una celebración de cumpleaños deja cuatro muertos en California, Estados Unidos

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

Hombre recibe 22 años de prisión por violar a su sobrina

EE.UU. endurece reglas: Gobierno de Trump recortará beneficios fiscales a inmigrantes y revisará remesas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO