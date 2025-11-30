Liga de Portoviejo vs Aampetra moviliza a miles en un ambiente festivo y decisivo en Portoviejo

La ciudad de Portoviejo vive un ambiente festivo e intenso, cargado de emoción y expectativa, previo al duelo decisivo entre Liga de Portoviejo y Aampetra en el estadio Reales Tamarindos. Las calles cercanas lucen abarrotadas de camisetas verdes y blancas, mientras los seguidores animan con cánticos, banderas y un entusiasmo que marca la previa de una jornada histórica.

En los alrededores del estadio se mantiene un clima de celebración, aunque la tensión crece porque ambos clubes buscan el ascenso a la Serie B. Familias y grupos de amigos esperan con ilusión el partido donde confían que Liga de Portoviejo pueda sellar su ansiado regreso al profesionalismo nacional. El enfrentamiento arranca a las 15h00.

Ambiente comercial previo al duelo decisivo Liga de Portoviejo vs Aampetra

El comercio deportivo registra un movimiento contundente y los vendedores agotan productos. Leonel García comenta que “los últimos 15 días ha sido apoteósico”. Él asegura que debió reabastecer mercadería cada día debido a la alta demanda. “Es casi como cuando juega Ecuador un Mundial”, expresó con emoción mientras atiende a los aficionados.

El ambiente se potenciará dentro del estadio, ya que la dirigencia confirmó un aforo autorizado para 15.000 espectadores. Los boletos de palco se agotaron en menos de 24 horas y posteriormente se vendieron todas las localidades de general, preferencia y tribuna. La afición espera borrar el recuerdo del 2024, cuando la Capira quedó fuera por penales ante 22 de Julio.

Rendimiento de ambos equipos durante el torneo

Liga de Portoviejo llega fortalecida tras consolidarse como el mejor local del campeonato. Sus goleadas 4-0 a Loja City, 2-1 a Búhos, 2-0 a Liga de Cuenca y 3-0 a Guaranda impulsaron la campaña. Este rendimiento alimenta la esperanza de la hinchada que cree en la superioridad mostrada en casa.

Aampetra entra con argumentos sólidos porque logró el mejor desempeño como visitante. Sus victorias 1-2 ante Baños Ciudad de Fuego, 0-3 ante Atlético Kin, 1-2 ante LDU El Carmen y 0-1 ante Aviced demuestran orden, efectividad y capacidad para incomodar en plazas difíciles.

Concentración total por el ascenso

El plantel de Liga de Portoviejo se concentró desde el viernes en el hotel Oro Verde, donde pulieron detalles tácticos y fortalecieron la mentalidad competitiva.

Con el estadio totalmente lleno y dos equipos que demostraron firmeza durante el año, el Reales Tamarindos será testigo del posible regreso de Liga de Portoviejo al fútbol profesional ecuatoriano después de cuatro años. La ciudad late al ritmo del anhelo colectivo de ascenso.