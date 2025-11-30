Liga de Portoviejo y Aampetra, con casa llena, definen hoy el ascenso a la Serie B 2026 en el Reales Tamarindos

Hoy, domingo 30 de noviembre, a las 15h00, en el estadio Reales Tamarindos, Liga de Portoviejo y Aampetra definirán el ascenso a la Serie B 2026 tras empatar 0-0 en el partido de ida disputado en Sangolquí, en el cierre del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025.

Entradas agotadas y ambiente de fiesta

La dirigencia de Liga de Portoviejo autorizó un aforo de 15.000 espectadores. Los boletos para palco se agotaron en menos de 24 horas y posteriormente se vendieron todas las localidades de general, preferencia y tribuna. El encuentro revancha busca borrar el trago amargo del 2024, cuando la Capira cayó en penales (5-3) ante 22 de Julio tras otro global 0-0.

Los mejores local y visitante del torneo

Liga de Portoviejo llega como el mejor equipo de local del campeonato: venció 4-0 a Loja City, 2-1 a Búhos, 2-0 a Liga de Cuenca y 3-0 a Guaranda.

Aampetra, por su parte, fue el mejor visitante: triunfos 1-2 ante Baños Ciudad de Fuego, 0-3 ante Atlético Kin, 1-2 ante LDU El Carmen y 0-1 ante Aviced.

Experiencia vs juventud en los banquillos

El entrenador de Liga de Portoviejo, Raúl Duarte (56 años), busca su sexto ascenso como DT: dos con Deportivo Quevedo, dos con Fuerza Amarilla y uno con Cumbayá. Sería su segundo ascenso desde Segunda Categoría (el primero lo logró con Deportivo Quevedo).

Enfrente estará Luis Naranjo (23 años), técnico de Aampetra, quien dirige su primera final de ascenso.

Esquema táctico y goleadores enfrentados

Ambos equipos alinearían el 4-4-2, formación que ofrece bloque compacto de dos líneas de cuatro y permite contragolpes rápidos con dos delanteros.

El duelo de atacantes lo protagonizarán el paraguayo César Espínola (16 goles) por Liga de Portoviejo y el colombiano Duman Herrera (20 goles) por Aampetra, ambos esperados como titulares.

Recuperaciones y posibles definidores desde el punto penal

Liga de Portoviejo recuperó a Manuel Mendoza, quien sería titular. En Aampetra, Jair Mosquera también arrancará. Ambos jugadores, además de su peso en el juego, son especialistas en penales y podrían ser claves si el ascenso se define desde los doce pasos.

Concentraciones previas al partido

Liga de Portoviejo se concentró desde el viernes en el hotel Oro Verde de Portoviejo. La delegación de Aampetra llegó a la capital manabita el mismo viernes para reconocer el escenario y realizar sus últimos entrenamientos.

Con el estadio lleno y dos equipos que demostraron solidez durante todo el torneo, el Reales Tamarindos será testigo este domingo del regreso o no de Liga de Portoviejo al fútbol profesional ecuatoriano después de cuatro años.