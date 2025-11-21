Liga de Portoviejo y Aampetra, una semifinal basada en la experiencia con juventud

Los equipos de Raúl Duarte (56 años), de Liga de Portoviejo y Luis Naranjo (de 23 años) de Aampetra, muestran dos filosofías que prometen dejarlo todo en la campo de juego en las semifinales que se disputen en el estadio General Rumiñahui y el Reales Tamarindos.

El domingo será la primera prueba, a las 11h00, en el estadio General Rumiñahui, y la vuelta siete días después, a las 15h00, en el estadio Reales Tamarindos.

Liga de Portoviejo con mayor pergamino

Liga de Portoviejo con 56 años de historia, ha disputado 24 temporadas en Serie A, 28 en Serie B, y 8 en Segunda Categoría. Por historia y plantilla, Liga de Portoviejo llega como el gran favorito, sin embargo Aampetra tiene lo suyo, y ambos darán pelea en los 180 minutos para lograr su pase a la final y lograr el tan ansiado ascenso a la Serie B, 2026.

Experiencia y juventud

Raúl Duarte ha construido un equipo que combina el oficio de los que han sudado la camiseta en Serie A con la hambre de los que sueñan estar en el fútbol de primera división.

En la portería, Manuel Mendoza es un muro con guantes. ‘Manuco’ muestra seguridad bajo los tres palos y transmite calma a todo el bloque defensivo. A él se suman Marcos Cangá, Efrén Proaños, Pablo Cifuentes y José Hernández (o el juvenil Montoya) que han convertido su área en territorio prohibido para sus rivales.

Jairon Bonett, Edison Caicedo, Jackson González y el joven Misael Checa manejan los tiempos en el medio campo. Por las bandas, Osman Pico está viviendo mejor versión, desborda, encara, asiste y ha marcado goles. Su compañero Jackson Landázuri no se queda atrás, también tiene regate y desequilibrio.

Arriba, César Espínola y el colombiano Jhojan Riascos son la dupla que hace soñar a la hinchada: uno vive de experiencia y olfato, el otro de potencia y definición.

Rival de Liga de Portoviejo

Aampetra, dirigido por Luis Naranjo, ha armado un plantel competitivo que ejerce velocidad, presión alta y una osadía que desarma a cualquier rival. Robinson Requené, Jonathan Medina y Steven Mecías, tres ex Liga de Portoviejo, llegan con la sed de venganza y la titularidad asegurada.

A ellos se suma el experimentado Arnaldo Valverde, que con un gol de chilena le dio la clasificación a su club eliminando a Aviced. Además está el colombiano Duman Herrera, que ha marcado 20 goles con el club en esta temporada.

En la nómina están los juveniles Jair Mosquera, Marlon Perea, Carlos Intriago y Ariel Mosquera, que se han destacado en el equipo de Pichincha.

Con equipos completos

Ambos equipos llegarán con plantel completo para la semifinal de ida que se jugará en Sangolquí. Liga de Portoviejo apunta a tomarse la revancha este año, en el 2024 quedó eliminado en esta mismas instancias al perder en los penales 5-3 ante 22 de Julio, que terminó ascendiendo a la Serie B. Aampetra también va por su desquite, en el 2020 llegó a semifinales, pero fue eliminado por Guayaquil Sport (Búhos ULVR FC).