Liga de Portoviejo y autoridades activan plan de seguridad para el partido decisivo ante Aampetra

Este domingo a las 15h00, Liga de Portoviejo recibirá a Aampetra en el estadio Reales Tamarindos en la semifinal de vuelta que definirá el ascenso a la Serie B 2026. Autoridades provinciales y cantonales activaron este martes una mesa de seguridad para garantizar el ingreso ordenado de 15.000 personas y evitar incidentes.

Mesa de seguridad cantonal y provincial

En la Gobernación de Manabí se reunieron la presidenta de Liga de Portoviejo, Mónica Zamora; la intendenta de Policía, Hellen Alcívar; el presidente de Fedemanabí, Juan Carlos Basurto; representantes del ECU-911, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Portovial y agentes municipales. La apertura de la mesa de seguridad la dio la Gobernadora de Manabí, Aurora Valle, quien expresó su respaldo a este evento. “La seguridad es una prioridad. Vamos a garantizar un espectáculo deportivo en paz y orden para todos los manabitas”, manifestó Aurora Valle, gobernadora de Manabí.

La intendenta Alcívar subrayó la necesidad de “hacer que este evento se desarrolle dentro del marco del orden” y anunció un barrido previo del estadio desde las 10h00 del domingo.

Mónica Zamora detalló el plan de contingencia basado en un aforo máximo de 15.000 personas, incluidos menores. Confirmó la presencia de 200 policías, 150 agentes de seguridad privada, 30 agentes municipales y 10 técnicos de control territorial.

Dispositivo médico y acceso al estadio

Además Zamora indicó que se dispondrá de tres ambulancias (dos dentro del estadio y una externa), cada una con cinco personas entre conductor y paramédicos. El Cuerpo de Bomberos desplegará 10 efectivos dentro y fuera del Reales Tamarindos y 50 adicionales en puntos cercanos. ECU-911 mantendrá operativas las cámaras ubicadas en el estadio Reales Tamarindos y en la calle César Chávez.

Las puertas de acceso serán tres, por cada localidad. No habrá boletería el día del partido; las entradas se venden de forma anticipada en línea y en la Cooperativa Comercio. Este miércoles y jueves se habilitará venta exclusiva para menores y tercera edad de 10h00 a 15h00.

Control vial y medidas antiterroristas

Jonathan Cedeño, de Portovial, anunció el cierre progresivo de la avenida Universitaria desde la calle América o César Chávez (sentido Portoviejo-Crucita) y desde el semáforo de la segunda puerta de la UTM (sentido contrario). Los cierres iniciarán según afluencia y podrían comenzar desde las 12h00. La avenida Reales Tamarindos permanecerá abierta norte-sur para garantizar movilidad.

El sargento Reyes, de Policía Nacional, informó la activación del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) con escuadrón antibombas que realizará barridos en camerinos, parqueaderos y perímetro. También operará un escuadrón de drones y se gestiona la participación de la Unidad Ecuestre (UEL) y del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) para control de multitudes.

Compromiso institucional y reunión de seguimiento

La intendenta Alcívar confirmó que el jueves se realizará una nueva mesa de seguridad provincial para finiquitar detalles pendientes, especialmente el número exacto de efectivos y rutas alternas definitivas. Mónica Zamora agradeció el respaldo de la Gobernación y del Municipio de Portoviejo.

Con estas medidas, Portoviejo busca garantizar que el partido más importante del año transcurra con normalidad y permita definir en la cancha el equipo manabita que ascenderá a la Serie B en 2026.