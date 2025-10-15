Liga de Portoviejo y Juventud Italiana definen su pase a octavos en el Ascenso Nacional

Este viernes 17 de octubre, los clubes manabitas Liga de Portoviejo y Juventud Italiana afrontarán partidos clave por la vuelta de los dieciseisavos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría, con el objetivo de asegurar su pase a octavos. Liga visita a Búhos ULVR en Guayaquil tras una ida cargada de controversia, mientras Juventud Italiana define la serie frente a Milagro FC en Manta.

Liga de Portoviejo defenderá su ventaja en Guayaquil

El cuadro universitario de Liga de Portoviejo llega con ventaja de 2-1 tras el ajustado triunfo conseguido en el estadio Reales Tamarindos, donde un gol polémico marcó la jornada. El encuentro se vio alterado por el reclamo de los jugadores de Búhos ULVR, quienes denunciaron que el segundo tanto de los manabitas ingresó por una malla rota del arco. El juego se detuvo quince minutos para revisión, pero el tanto fue validado y actualmente la Comisión de Arbitraje de FEF no se ha pronunciado oficialmente.​

El decisivo duelo de vuelta se disputará este viernes a las 11h00, en el estadio Alejandro Ponce Noboa de Guayaquil. El ganador accederá a los octavos de final del torneo de Ascenso.

Juventud Italiana define su llave ante Milagro FC

Por otro lado, Juventud Italiana buscará sellar su clasificación cuando reciba en el estadio Jocay de Manta a Milagro FC, desde las 12h00. En la ida, disputada en Los Chirijos, igualaron 2-2 con anotaciones manabitas de Adrián Guerrero y Jostin Valencia. Con ese resultado, la serie llega abierta y un empate sin goles o 1-1 favorecería al elenco local por el gol de visitante.

Ambos equipos se disputan el cupo a la siguiente ronda, en un partido que promete emociones y un marcador ajustado.

Programación completa para el viernes

La jornada también incluye el partido entre Cuenca Juniors y Deportivo Santo Domingo, programado para las 19h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El cuadro santodomingueño llega con ligera ventaja de 1-0 conseguida en la ida, por lo que el equipo de Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez buscará revertir el marcador y mantener aspiraciones en el torneo.

El cierre de la fecha contará con varios duelos vibrantes en busca del ansiado ascenso, destacando el protagonismo de los clubes manabitas en este etapa del campeonato.

Programación del ascenso

Viernes 17 de octubre

Estadio Alejandro Ponce Noboa

11h00 Buhos ULVR vs. Liga de Portoviejo

Estadio Jocay

12h00: Juventud Italiana vs. Milagros FC

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

19h00: Cuenca Jrs. vs. Deportivo Santo Domingo

Sábado 18 de octubre

Estadio ESPOL

10h00: Astillero FC vs. Anaconda FC

Estadio General Rumiñahui

10h30: Aampetra vs. Atlético Kin

Estadio Alejandro Ponce Noboa

11h30: Atlético Wahlex vs. Río Aguarico FC

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

11h30: Aviced FC vs. Sancor

Estadio La Unión

12h00: La Unión vs. Mineros SC

Estadio por confirmar

14h00: UDJ Quininde vs. Africando SC

Estadio Coronel José Silva Romo

16h00: Santiago de Pillaro vs. Ferrocarril Oeste FC

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

19h00: Liga de Cuenca vs. Primero de Mayo de Yantzaza

Domingo 19 de octubre

Estadio Alejandro Ponce Noboa

11h30: Naranja Mekánica FC vs. Guaranda FC

Estadio Olímpico Atahualpa

12h00: Deportivo Quito vs. Atlético JBG

Estadio por confirmar

15h00: L.D.U. del Carmen vs. Atlético Samborondón

15h00: Corinthians de los Ríos vs. Estrella Roja

16h00: Pelileo SC vs. Daquilema FC