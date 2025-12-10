Liga de Quito busca subcampeonato ante el campeón Independiente del Valle

Independiente del Valle recibirá a Liga de Quito en el partido pendiente de la fecha 3 del primer hexagonal final de la Liga Ecuabet 2025, este miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 17h00 en el Estadio Banco Guayaquil. El choque es de mayor relevancia para los albos que buscan asegurar el subcampeonato y la clasificación directa a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

El encuentro será dirigido por el árbitro Anthony Díaz, asistido por Christian Lescano y Edwin Bravo, con Lenin Quiñónez en el VAR y Edison Vásquez como AVAR. La transmisión se realizará por Zapping y El Canal del Fútbol en streaming, así como por Ecuavisa en televisión abierta.

Rival de los albos

Independiente del Valle, dirigido por Javier Rabanal, llega como campeón de la Liga Ecuabet 2025 tras empatar 1-1 ante Libertad FC el pasado sábado 7 de diciembre, lo que lo dejó con 75 puntos e inalcanzable a dos fechas del cierre. El equipo cuenta con plantilla completa, salvo la ausencia por lesión del manabita Junior Sornoza.

Liga de Quito, bajo la dirección de Tiago Nunes, acumula 65 puntos y supera con un punto a Barcelona SC, que empató (1-1) en su último duelo ante Universidad Católica. Un triunfo ante los rayos le permitiría distanciarse de los toreros y consolidar el subcampeonato, además de asegurar el boleto directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Los albos son finalistas de la Copa Ecuador 2025.

Importancia estratégica en el hexagonal

El hexagonal final, que define los dos primeros puestos con acceso directo a la Libertadores, ha sido liderado por Independiente del Valle desde la jornada inicial. Liga de Quito mantiene su plantilla completa para este compromiso, con énfasis en su ataque liderado por jugadores como Alexander Alvarado y Lissandro Alzugaray.

Barcelona SC, con 64 puntos, depende de sus resultados para presionar la tabla. El tropiezo de los amarillos ante Católica el fin de semana pasado abrió la ventana para Liga de Quito. Independiente, sin presión clasificatoria, buscará mantener su invicto en casa durante el torneo.

Ambos equipos se han enfrentado tres veces en la temporada 2025: dos empates 1-1 en la fase de grupos y una victoria 2-1 de Liga de Quito en el hexagonal inicial, con goles de Alvarado y Alzugaray para los albos, y Claudio Spinelli para los negriazules.

Choque clave

El subcampeonato otorga no solo prestigio, sino prioridad en el sorteo de la Libertadores. Este choque pendiente de la fecha 3, pospuesto por calendarios internacionales, completa la jornada 8 del hexagonal.