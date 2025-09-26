Liga de Quito celebra 107 años con camiseta especial y homenaje histórico

Liga Deportiva Universitaria de Quito presentó este 26 de septiembre de 2025, en la capital ecuatoriana, una camiseta especial para conmemorar sus 107 años de fundación, en un contexto de celebraciones deportivas y logros internacionales.

Una camiseta para la historia

La nueva camiseta del Rey de Copas destaca por un diseño que rememora los orígenes de la institución. Con fondo blanco, las dos franjas verticales —una roja y otra azul— evocan los primeros modelos de indumentaria utilizados por el club.

El detalle más llamativo es el escudo retro, que incluye las siglas LDU en formato vertical, un emblema clásico que fue utilizado en décadas anteriores. La presentación oficial se realizó en las cuentas digitales del club, bajo el lema: “Grande por su gente, por su historia. Albo eterno. Rey eterno”. Con esta indumentaria, la institución universitaria no solo busca celebrar su aniversario, sino también reforzar la identidad que la conecta con sus hinchas a lo largo de generaciones.

Disponibilidad y precios de la camiseta conmemorativa

La nueva camiseta ya está disponible en tiendas Marathon Sports a nivel nacional y en la plataforma de ventas online de la cadena. El precio oficial es de 75 dólares para la versión masculina y 70 dólares para la femenina.

Según lo confirmado por el club, los jugadores del primer plantel vestirán esta prenda durante los partidos del mes de octubre, en medio de la doble connotación de celebración institucional y competencia internacional. La iniciativa ha despertado un notable interés en la hinchada alba, que en redes sociales expresó su entusiasmo por adquirir una prenda que consideran histórica.

El presente internacional de Liga de Quito

La presentación de esta camiseta coincide con uno de los momentos más destacados de los últimos años para Liga de Quito. El club logró clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, instancia a la que no llegaba desde hace casi dos décadas.

El rival será Palmeiras, de Brasil, que eliminó a River Plate en los cuartos de final. Los partidos de ida están programados para el 21 y 22 de octubre, mientras que las revanchas se disputarán el 28 y 29 del mismo mes. En paralelo, la institución mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo local de la LigaPro y en la Copa Ecuador. Esto configura un panorama de gran expectativa para la afición universitaria.

107 años de historia alba

Fundada el 23 de octubre de 1918, Liga Deportiva Universitaria de Quito se ha consolidado como una de las instituciones deportivas más importantes de Ecuador y Sudamérica. Su historia está marcada por conquistas nacionales e internacionales, entre ellas la Copa Libertadores 2008, la Copa Sudamericana 2009 y las Recopas Sudamericanas 2009 y 2010.

La celebración de los 107 años llega en un contexto de optimismo, con el equipo en plena competencia y con la posibilidad de volver a disputar una final continental. La camiseta conmemorativa se presenta, así, como un símbolo de orgullo y pertenencia para los seguidores del equipo.