Hace 5 meses
Deportes
Copa Ecuador

Liga de Quito clasifica a la final de la Copa Ecuador tras vencer a Emelec en penales

Liga de Quito clasificó a la final de la Copa Ecuador tras vencer a Emelec en penales, luego de un empate global 2-2 que obligó a la definición.
•‎

2'

•‎

2 minutos de lectura
Liga y Universidad Católica disputarán la final de la Copa Ecuador API / DANIEL MOLINEROS
Liga y Universidad Católica disputarán la final de la Copa Ecuador API / DANIEL MOLINEROS
Liga y Universidad Católica disputarán la final de la Copa Ecuador API / DANIEL MOLINEROS

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Liga Deportiva Universitaria de Quito clasificó la noche de este miércoles 3 de diciembre a la final de la Copa Ecuador, luego de vencer por penales a Emelec en el estadio Rodrigo Paz Delgado, tras igualar 2-2 en el marcador global de la semifinal, lo que obligó a definir el cupo mediante tiros desde el punto penal. El partido de la final se disputará el 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa entre Liga y Universidad Católica.

Un pase sufrido para los albos

El encuentro de vuelta estuvo marcado por un intenso dominio de Emelec, que necesitaba revertir el 2-1 adverso de la ida. En el segundo tiempo, el equipo azul logró adelantarse con un 1-0, resultado que igualó la serie. Maicon Solís marcó el único tanto del encuentro.

Aunque ambos equipos tuvieron oportunidades claras, ninguno pudo desequilibrar el marcador global en el tiempo reglamentario.

Al finalizar los noventa minutos, la serie terminó con un 2-2 en el global, lo que obligó a dirimir la clasificación mediante penales.

Final de Copa Ecuador

En la tanda de penales, Liga de Quito mostró mayor efectividad y logró imponerse ante un Emelec que falló en momentos clave. Los Albos vencieron 5-4 al Bombillo desde los 12 pasos. El triunfo en la definición desató la celebración en el estadio.

Con este resultado, Liga de Quito se enfrentará en la final a Universidad Católica, conjunto que también aseguró su clasificación tras dejar en el camino a Cuenca Juniors.

El compromiso se jugará el 18 de diciembre en el histórico estadio Olímpico Atahualpa, escenario que acogerá a los hinchas de ambas escuadras para el cierre del campeonato.

