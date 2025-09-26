Liga de Quito clasifica a semifinales de Copa Libertadores al vencer 0-1 a Sao Paulo en el Morum

Liga de Quito superó por 0-1 al Sao Paulo este jueves 25 de septiembre de 2025 en el Estadio Morumbí, Brasil, y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 con un global de 0-3 tras el 2-0 de la ida.

El equipo ecuatoriano, dirigido por Tiago Nunes, resistió la presión brasileña y se medirá ahora a Palmeiras, que eliminó a River Plate con un global de 5-2, en duelos programados para octubre. Además de vencer a Sao Paulo, llegar a esta instancia del torneo le asegura a Liga de Quito cerca de $8’000.000 en premios.

Presión inicial de São Paulo

El partido de vuelta de los cuartos de final inició con dominio del Sao Paulo, que buscaba remontar el 2-0 de la ida en Quito el 18 de septiembre de 2025. Bajo la dirección de Hernán Crespo, el equipo paulista presionó alto desde el pitazo inicial, acortando espacios y recuperando balones en campo rival. Al minuto 4, un disparo débil de un jugador local fue controlado por el portero Gonzalo Valle.

Al 9, el Tricolor asfixió a la Liga en salida, generando zozobra. Emiliano Rigoni metió miedo con dos remates: al 10, un error de Valle dejó el balón boyando en el área tras centro, y Rigoni lo estrelló contra el horizontal. La afición en el Morumbí, con capacidad para 67.000 espectadores, rugió ante las chances claras.

Oportunidades y orden defensivo de Liga

Al 19, Luciano entró por el centro pero definió alto, con la Liga replegada esperando contragolpes. Al 22, los universitarios intentaron salir del fondo con pases controlados. Al 28, cabezazo de Luciano exigió una buena respuesta de Valle para mantener el cero. Robert Arboleda, zaguero de Sao Paulo, protestó por un supuesto penal al 33, pero el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no lo concedió tras revisión en el VAR.

La Liga, con Ricardo Adé como comandante en la zaga, mantuvo orden y solvencia defensiva. São Paulo proponía, pero los ecuatorianos esperaban atrás, priorizando la contención en una pista de césped impecable.

Gol de Medina y ventaja global

Al 39, en un contragolpe feroz, Jeison Medina ganó la posición a Ferreira Bobadilla y definió con precisión cruzada ante Rafael, colocando el 0-1. El gol estiró la ventaja global a 3-0, silenciando el Morumbí y desatando la euforia en la banca de Nunes. Medina, de 27 años, se convirtió en figura con su tercer tanto en la Libertadores 2025.

Al 43, São Paulo lo tuvo cerca: Enzo Díaz remató por arriba desde la puerta del área. En el 45, nuevo disparo de Medina causó peligro con un cabezazo que pasó cerca. El primer tiempo cerró con la Liga controlando el ritmo pese a la posesión paulista del 62%.

Resistencia en la segunda mitad

La reanudación arrancó con un gol anulado a Luciano por offside al 47. Al 52, la Liga mantuvo el orden, esperando al São Paulo que empezaba a desesperar. Adé lideraba la defensa, interceptando balones clave. Al 55, los brasileños apuraron en busca del empate, pero atacaban desordenados.

Al 60, São Paulo tenía la pelota, pero la Liga defendía con solvencia, acercándose a las semis. Al 61, falta de Luciano sobre Valle evitó un gol paulista. Al 67, Valle sacó con puños una opción clara en un ataque local. La presión brasileña crecía, pero los ecuatorianos resistían.

Últimos minutos de tensión

Al 70, la Liga aguantó los ataques continuos. Al 77, Luciano, el más peligroso de São Paulo, buscó vulnerar a Valle sin éxito. Los minutos pasaban, y la defensa universitaria se afirmaba. Al 83, todo el equipo albo esperaba en su campo, acortando el tiempo para que São Paulo necesitara tres goles.

Sustituciones en São Paulo incluyeron a Marcos Antonio por Rigoni al 65, y en Liga, Leonel Quiñónez reforzó el medio al 75. El VAR intervino al 85 por una posible mano en el área ecuatoriana, pero Valenzuela no pitó penal. En el 90+3, un cabezazo de Pablo Maia pasó desviado, sellando la eliminación paulista.

Clasificación y próximo cruce con Palmeiras

Con este triunfo, la Liga, tricampeona de la Libertadores (2008, 2009, 2010), regresa a semifinales por primera vez desde 2010. En la ida contra São Paulo, goles de Bryan Ramírez (15′) y Michael Estrada (78′) aseguraron la ventaja en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. São Paulo, con tres Libertadores (1992, 1993, 2005), pagó caro su invicto en el Grupo D y la victoria en penales ante Atlético Nacional en octavos.

Palmeiras, por su parte, eliminó a River Plate con un global de 5-2: 2-1 en la ida en el Monumental el 17 de septiembre y 3-1 en la vuelta en el Allianz Parque el 24 de septiembre, con goles de Vitor Roque y doblete de José López. El Verdao, bicampeón reciente (2020, 2021), superó una desventaja tempranera de Maximiliano Salas para remontar con autoridad bajo Abel Ferreira.

Calendario de semifinales

El duelo de ida entre Liga de Quito y Palmeiras se jugará el 22 de octubre de 2025 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. La vuelta será el 29 de octubre en el Estadio Allianz Parque de São Paulo. Las semis se disputan a ida y vuelta, con la final única el 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

La Liga llega invicta en casa en la Libertadores 2025 (5 victorias), con 11 puntos en el Grupo C. Palmeiras lideró el Grupo A con 13 unidades y avanzó en octavos ante Botafogo. Este cruce revive la final de 2009, ganada por la Liga en penales.