Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona en un vibrante partido en el Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito se impuso con un contundente 3-0 sobre Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en un encuentro marcado por la superioridad alba, goles de Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y José ‘Choclo’ Quintero, y la expulsión de Aníbal Chala por parte de los «amarillos». El partido, disputado este viernes 17 de octubre, mostró a un Liga de Quito dominante que aprovechó los errores defensivos de su rival para consolidar una victoria clave en el campeonato ecuatoriano de fútbol.
El primer gol llegó al minuto 17, cuando Carlos Gruezo abrió el marcador tras un centro por la izquierda. Aprovechando un fallo en el despeje de la zaga de Barcelona, Gruezo cabeceó un balón servido por José ‘Choclo’ Quintero y definió sin oposición. Liga de Quito mantuvo la presión alta, dominando los espacios, mientras Barcelona luchó por recuperar la pelota, pero careció de precisión en la salida y efectividad en el ataque.
Dominio albo y primera amarilla
A lo largo del primer tiempo, Liga de Quito mostró superioridad en el control del balón y la generación de jugadas ofensivas. Barcelona intentó presionar en campo rival, pero sus remates no encontraron el arco. Al minuto 43, el defensa de Barcelona, José García, recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro por una falta sobre Fernando Cornejo.
Minutos después, en el 46, Gian Allala de Liga de Quito también fue amonestado por una infracción sobre García.El segundo tiempo comenzó con un LDU intenso, buscando ampliar la ventaja por la banda derecha. Michael Estrada tuvo una clara oportunidad frente al arco, pero el portero de Barcelona, Ignacio Arruabarrena, respondió con seguridad. Barcelona, por su parte, generó aproximaciones al área rival, pero sin concretar.
Expulsión y goles decisivos
El encuentro dio un giro al minuto 61, cuando Aníbal Chala, de Barcelona, recibió una tarjeta roja directa por una falta sobre Michael Estrada, dejando a su equipo con diez jugadores. Dos minutos después, al 63, Liga de Quito aprovechó su superioridad numérica: Bryan Ramírez marcó el segundo gol tras un rebote en un tiro libre cobrado por Quiñónez, con asistencia de Gruezo.
La tercera anotación llegó al minuto 69, obra de José ‘Choclo’ Quintero, quien definió con un potente disparo al palo izquierdo tras ganar un balón disputado.Liga mantuvo su ritmo arrollador, combinando jugadas rápidas y remates directos. Barcelona, afectado por la expulsión y los errores defensivos, no logró encontrar fluidez en su juego y se limitó a defenderse frente a la presión alba.
Con este resultado, Barcelona suma su segunda derrota consecutiva en este hexagonal final. Perdió 3-0 ante Independiente del Valle y ahora fue goleado por Liga de Quito. En la siguiente jornada, Barcelona se mide a Libertad en Loja. Mientras Liga de Quito se enfrentará a Independiente del Valle.