Liga de Quito recibe a Libertad en duelo clave por el segundo lugar del hexagonal final

Este sábado 9 de noviembre a las 19h00, Liga de Quito se enfrentará a Libertad en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, en un partido válido por la quinta fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025, con ambos equipos buscando mantenerse en la pelea por un cupo a la final del torneo.

Contexto de los equipos y situación actual

Liga de Quito, bajo la dirección técnica de Tiago Nunes, llega a este partido igualado en puntos con Barcelona SC, ambos con 52 unidades, y con la necesidad de sumar para mantener el segundo lugar en la tabla de posiciones. El equipo viene de una contundente victoria 4-0 ante Orense y buscará aprovechar su localía para seguir en la pelea.

Libertad, dirigido por Juan Carlos León, llega tras caer 3-1 ante el líder Independiente del Valle, resultado que complicó sus aspiraciones. El cuadro lojano necesita un triunfo en Quito para no perder terreno y seguir soñando con un cupo a la Copa Libertadores.

Plantillas y novedades

Tiago Nunes no podrá contar con Gonzalo Valle y Alejandro Cabeza por lesión, mientras que las dudas para el partido son Gian Allala y Lisandro Alzugaray, que no están en óptimas condiciones físicas. El estratega apostará por un sistema con línea de 4 defensores, encabezado por Alexander Domínguez en el arco, acompañado por Ricardo Adé y Richard Mina en la zaga, y José Quintero junto a Leonel Quiñónez como laterales.

En el mediocampo estarán Carlos Gruezo, Gabriel Villamil y Fernando Cornejo, con un ataque liderado por Lautaro Pastrán y la dupla entre Jeison Medina y Michael Estrada, que serán clave para las aspiraciones de los albos.

Libertad alinearía con Félix Mina; Ariel García, Denilson Bolaños, Kevin Becerra y Orlin Quiñónez; Iván Zambrano, Jostin Bravo, Wilter Ayoví y Carlos Arboleda; y en ataque Eber Caicedo junto a Diego Ávila, buscando aprovechar las oportunidades en campo rival.

Historial y transmisión

Esta será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en la temporada 2025. En la fase regular, igualaron 1-1 en el partido de ida, mientras que en la vuelta, Liga de Quito ganó 0-1 en Loja con gol de Carlos Gruezo, quien será protagonista nuevamente en este duelo decisivo.

El partido será transmitido por las señales de Zapping y El Canal del Fútbol, y contará con el arbitraje principal de Oswaldo Contreras, asistido por Edison Fernando Vásquez Oñate y Luis Gabriel García Vallejo, con Duletsy Silvano Jara Valverde como cuarto árbitro. En el VAR estará Guillermo Enrique Guerrero Alcívar, asistido por Susana Nataly Corella Manzo.