Liga de Quito vence 2-0 a Sao Paulo en la ida de cuartos de Copa Libertadores

Liga de Quito superó 2-0 a Sao Paulo este jueves 18 de septiembre de 2025 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, gracias a los goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada, asegurando una ventaja para la vuelta.

El encuentro, arbitrado por el argentino Darío Herrera, mostró a un equipo ecuatoriano sólido en ataque y defensa, liderado por las actuaciones de Bryan Ramírez y Gonzalo Valle.

El partido de vuelta está programado para el 25 de septiembre en el Estadio Morumbi, São Paulo, a las 17h00.

Primer tiempo dominado por Liga

Desde el inicio, ambos equipos mostraron intensidad. En el minuto 4, Sao Paulo intentó controlar el balón, mientras Liga de Quito apostó por un juego directo. En el 8’, un tiro libre de Emiliano Rigoni generó peligro, pero Gonzalo Valle despejó con seguridad.

La primera oportunidad clara de los paulistas llegó en el 13’, cuando Rigoni remató desviado desde el área. Sin embargo, Liga de Quito abrió el marcador en el 15’ con un gol de Bryan Ramírez, quien definió de primera tras un pase preciso de Gian Allala.

En el 27’, el zaguero ecuatoriano de Sao Paulo, Robert Arboleda, recibió una tarjeta amarilla por frenar a Jeison Medina. Al final del primer tiempo, Liga mantuvo la ventaja de 1-0.

En el 32’, José Quintero, capitán de Liga, probó con un remate de larga distancia, detenido por el arquero Rafael. Sao Paulo buscó contragolpes, pero careció de precisión, mientras Liga manejó la posesión con un 57% al descanso.

Segundo tiempo y reacción paulista

En el complemento, ambos equipos se repartieron la posesión, con un 50% cada uno. En el 50’, Liga tuvo una ocasión anulada por fuera de juego. Sao Paulo respondió en el 55’, cuando Pablo Maia, habilitado por Ramírez, quedó mano a mano, pero Gonzalo Valle salvó con una gran intervención. En el 65’, Rigoni volvió a amenazar con un remate desviado. Liga realizó dos cambios en el 70’, ingresando Michael Estrada y Kevin Minda por Alejandro Cabeza (lesionado) y Fernando Cornejo.

Sao Paulo adelantó líneas y generó peligro en el 72’, con un disparo de Marcos Antonio que Valle desvió al córner. Sin embargo, en el 78’, un error en la salida paulista permitió a Liga recuperar el balón, y Michael Estrada marcó el 2-0 con un disparo de primera. En el 81’, Ferreira intentó descontar para Sao Paulo, pero Valle detuvo el remate.

Contexto de la eliminatoria

Liga de Quito, campeón de la Copa Libertadores 2008, busca avanzar a las semifinales tras eliminar a Lanús en octavos de final (4-2 en el global). Sao Paulo, tricampeón del torneo (1992, 1993, 2005), superó a Nacional de Montevideo en la ronda anterior (3-1). El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Flamengo vs. Peñarol en semifinales. Liga de Quito suma tres victorias consecutivas en casa en esta edición, mientras que Sao Paulo no ha ganado como visitante en el torneo.

Escenario para la vuelta

El partido de vuelta en el Morumbi será decisivo. Liga de Quito, con una ventaja de dos goles, buscará mantener su solidez defensiva, liderada por Valle y Allala, mientras que Sao Paulo dependerá de jugadores como Rigoni y Maia para remontar.