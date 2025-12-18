Liga de Quito vs. Universidad Católica: probables onces para la final de la Copa Ecuador

La Copa Ecuador entra en su momento culminante este jueves, cuando Liga de Quito y Universidad Católica disputen la final en el estadio Olímpico Atahualpa, con la expectativa puesta en los posibles onces iniciales.

Para la ‘Chatoleí’, el partido representa una cita histórica. El club quiteño está a 90 minutos de conquistar el primer título de su trayectoria profesional y cerrar una campaña que ya dejó un premio asegurado. Universidad Católica llega fortalecida tras eliminar a Cuenca Juniors en semifinales. Ese resultado le permitió instalarse en la final y, además, sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Diego Martínez iniciará su camino internacional desde la primera fase. Deberá superar tres llaves para acceder a la etapa de grupos del máximo torneo continental. En lo futbolístico, la principal incógnita pasa por una posición determinante. El arco concentra la atención en la previa del compromiso ante Liga de Quito.

Duda en Católica

Rafael Romo arrastra una molestia muscular sufrida en semifinales. El cuerpo técnico evaluará hasta último momento su condición física para definir si será titular. El venezolano se consolidó como una de las figuras del equipo durante el torneo. Su experiencia y eficacia en penales lo convierten en una carta fuerte para una final cerrada.

Johan Lara aparece como la alternativa inmediata. El arquero respondió cuando fue requerido y se mantiene listo para asumir la responsabilidad si Romo no llega en plenitud. El resto del once luce definido. Universidad Católica apostaría por una estructura equilibrada, con solidez defensiva y talento en el mediocampo para abastecer a sus atacantes.

La posible ‘alineación camaratta’ sería con Rafael Romo o Johan Lara; Daykol Romero, Luis Cangá, Jhon Chancellor, Eric Valencia; Emiliano Clavijo, Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios y Azarías Londoño.

Los ‘albos’ con todo

Del otro lado, Liga de Quito afronta la final con un objetivo claro. El equipo albo busca sumar una nueva estrella y cerrar el año con otro título nacional. La temporada resultó exigente para los dirigidos por Tiago Nunes. El recorrido en LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador demandó un esfuerzo sostenido del plantel.

Aun así, el entrenador brasileño apostará por su mejor formación disponible y la intención es competir con máxima intensidad desde el inicio. La única ausencia confirmada es la de Gonzalo Valle. Alexander Domínguez continuará como titular bajo los tres palos como ha pasado en los últimos compromisos.

La posible alineación de Liga de Quito sería con Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

El partido se jugará el jueves 18 de diciembre, desde las 19h00. El Olímpico Atahualpa será escenario de una final que promete tensión y emociones hasta el final.