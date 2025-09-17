LigaPro 2025: Cinco equipos disputan los últimos cupos al hexagonal final en las jornadas 29 y 30

La LigaPro 2025 entra en su recta final con las jornadas 29 y 30, donde cinco equipos disputan los últimos cuatro cupos al hexagonal final por el título, tras la clasificación de Independiente del Valle con 62 puntos y Barcelona SC con 50 puntos.

Esto se confirmó el 15 de septiembre de 2025, al cierre de la jornada 28, según la tabla oficial de la LigaPro. Liga de Quito, con 48 puntos en el tercer lugar, lidera las opciones, seguida por Deportivo Cuenca (46 puntos), Orense (45 puntos), Universidad Católica (43 puntos) y Libertad FC (42 puntos).

Los clubes clubes pelearán en Quito, Machala, Guayaquil y Ambato por los puestos restantes en el hexagonal, que se disputará en octubre de 2025 con los seis mejores de la fase inicial de 30 jornadas. El formato, aprobado en septiembre de 2024, incluye dos hexagonales y un cuadrangular de descenso, con puntos arrastrados de la fase regular.

Pelea intensa por el hexagonal final

Liga de Quito tiene la mejor posición con 48 puntos tras 28 jornadas, y un empate en su próximo partido contra Universidad Católica aseguraría su clasificación. El equipo dirigido por Tiago Nunes suma 13 victorias, 9 empates y 6 derrotas, con una diferencia de goles de +17.

Deportivo Cuenca, con 46 puntos, necesita victorias para no depender de otros resultados. En la jornada 28, empató 1-1 con Técnico Universitario. Orense, con 45 puntos, ganó 3-1 a Mushuc Runa en la jornada 28, posicionándose bien para el hexagonal.

Universidad Católica, con 43 puntos, y Libertad FC, con 42 puntos, completan los candidatos. Católica empató 0-0 con Delfín en la jornada 28, mientras Libertad perdió 1-2 ante Liga de Quito. Matemáticamente, Aucas y Emelec, ambos con 38 puntos, podrían llegar a 44 puntos, pero Católica ya tiene 43, haciendo remota su chance.

Situación de Aucas y Emelec tras la jornada 28

Aucas empató 1-1 con Manta FC en el estadio Jocay el 15 de septiembre de 2025, en un partido con cuatro expulsados, incluyendo tres de Aucas. El autogol de Snayder Porozo fue contrarrestado por su gol en el descuento. Con 38 puntos, Aucas se aferra a un milagro, y en caso de no lograrlo, se unirá al segundo hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Emelec fue goleado 0-4 por Barcelona SC en el Clásico del Astillero el 14 de septiembre de 2025, en el estadio George Capwell. Barcelona, ya clasificado, dominó con goles de Octavio Rivero, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Braian Oyola. Emelec, con 38 puntos, también apunta al segundo hexagonal, aunque podría priorizar la Copa Ecuador 2025, que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026. El equipo azul enfrenta incertidumbre por sanciones tras incidentes en el clásico, posiblemente jugando sin público o en estadio neutral.

A ha logrado 11 triunfos, seis empates y 11 derrotas, mientras que Emelec ha sumado 10 victorias, 8 empates y 10 derrotas, con diferencia de goles de -3 para el ‘Papá’ y -8 para los azules.

Cuadrangular de descenso prácticamente definido

El cuadrangular por la permanencia incluye a los últimos cuatro equipos de la fase inicial, donde los dos peores descenderán a la Serie B 2026. Manta FC lidera con 26 puntos, seguido por Técnico Universitario (25 puntos), Vinotinto Ecuador FC (24 puntos) y Mushuc Runa (23 puntos). Delfín, con 30 puntos, estaría a salvo, pero Manta necesita ganar sus últimos partidos para evitarlo, ya que está a cuatro puntos de los cetáceos.

En la jornada 28, Manta empató con Aucas, Técnico Universitario empató con Cuenca, Vinotinto perdió 0-2 ante Independiente del Valle, y Mushuc Runa cayó 1-3 ante Orense. El cuadrangular se jugará con puntos arrastrados, en formato de todos contra todos a dos vueltas (seis fechas adicionales), comenzando en octubre de 2025.

Los equipos involucrados han tenido campañas irregulares: Manta, recién ascendido, suma 5 victorias, 11 empates y 12 derrotas; Técnico Universitario, 6 victorias, 7 empates y 15 derrotas.

Programación de la jornada 29 de la LigaPro

La jornada 29 se disputará entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025. El sábado, a las 14h00, Mushuc Runa recibe a Independiente del Valle en el estadio COAC Mushuc Runa de Ambato, transmitido por Zapping y El Canal del Fútbol. A las 16h30, Vinotinto enfrenta a Manta FC en el Olímpico Atahualpa de Quito. Delfín recibe a Técnico Universitario a la misma hora en el Jocay de Manta.

El domingo 21, a las 16h00 (hora unificada), se jugarán cinco partidos clave: Liga de Quito vs. Universidad Católica en el Rodrigo Paz Delgado de Quito; Aucas vs. Orense en el Gonzalo Choaquin de Quito; Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC en el Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca; Macará vs. Libertad FC en el Bellavista de Ambato; y Emelec vs. El Nacional en el George Capwell de Guayaquil, pendiente de confirmación de sede por sanciones.

Estos encuentros definen el hexagonal, con transmisiones por Teleamazonas, Ecuavisa y plataformas digitales de LigaPro.

Jornada 30 de la LigaPro

La jornada 30 se jugaría entre 28 y 29 de septiembre. Independiente del Valle se medirá a Delfín; Barcelona al Aucas; Técnico Universitario a Liga de Quito: Libertad a Vinotinto. También jugarán El Nacional con Mushuc Runa; Orense con Emelec; Manta con Macará; y Universidad Católica con Deportivo Cuenca.

Contexto de la LigaPro 2025 y sus implicaciones

La LigaPro 2025, iniciada el 14 de febrero de 2025, consta de 30 jornadas en la fase inicial con 16 equipos, seguida de fases finales. El hexagonal final otorga el título y cupos a la Copa Libertadores 2026: campeón como Ecuador 1, primero de fase inicial como Ecuador 2, primero del hexagonal como Ecuador 3, y Copa Ecuador para Ecuador 4. El segundo hexagonal da cupos a la Copa Sudamericana 2026.

Independiente del Valle, líder con 18 victorias, 8 empates y 2 derrotas, es favorito al título. Barcelona SC, con 15 victorias, 5 empates y 8 derrotas, aseguró su cupo con la goleada en el clásico. La jornada 30 se jugará del 27 al 28 de septiembre de 2025, cerrando la fase inicial. Todos los partidos se transmiten por TV abierta y streaming, con énfasis en la equidad y el fair play.