Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

LigaPro 2026: estas son las alternativas que se debaten para redefinir el campeonato ecuatoriano

La LigaPro activó una nueva discusión sobre el formato del campeonato ecuatoriano. Un borrador con varias opciones ya circula entre los directivos y será analizado en el próximo Consejo de Presidentes.
LigaPro 2026: estas son las alternativas que se debaten para redefinir el campeonato ecuatoriano
La próxima semana en reunión de presidentes de LigaPro se trataría el tema. Foto: API.
LigaPro 2026: estas son las alternativas que se debaten para redefinir el campeonato ecuatoriano
La próxima semana en reunión de presidentes de LigaPro se trataría el tema. Foto: API.

Redacción ED.

Redacción ED.

La discusión sobre el futuro formato del campeonato ecuatoriano volvió a instalarse en el centro del debate. La LigaPro abrió un nuevo proceso de revisión luego de un 2025 marcado por varios cuestionamientos al sistema vigente, pese a que la regularidad de Independiente del Valle lo llevó con autoridad al título. Ese desempeño, más las irregularidades del resto de clubes, encendió críticas que hoy motivan otra vez un replanteamiento del modelo.

El cierre de la temporada también dejó otras lecturas. El descenso se decidió en la última fecha, y a falta de dos jornadas aún había cupos internacionales en juego. Sin embargo, varios clubes pasaron buena parte de la segunda etapa sin un objetivo claro. Eso generó partidos con escasa tensión competitiva, un punto repetido en las conversaciones internas.

La próxima semana, Guayaquil será sede del Consejo de Presidentes de LigaPro, donde se tratarán las propuestas para 2026. Un borrador de posible nuevo formato al que tuvo acceso Marca90 contempla un aspecto inamovible: la permanencia de los 16 equipos. Ni el deseo de los clubes grandes por volver a 12 participantes ni la intención de ampliar a 18 o 20 parecen tener espacio inmediato.

Estas son las propuestas de formato

Uno de los modelos analizados plantea conservar el formato actual. Este incluye un cambio clave: reducir al 50% los puntos acumulados antes de los hexagonales y del cuadrangular de descenso. Este mecanismo replica el sistema utilizado por la Pro League de Bélgica. Mantendría las 40 fechas y los 312 partidos, pero busca equilibrar la pugna en la segunda fase.

Otra opción que tendría LigaPro toma como referencia la Liga Dimayor de Colombia. El torneo tendría dos fases: Apertura y Clausura. Esta opción contempla 15 fechas cada una, seguidas por dos cuadrangulares con los ocho mejores equipos de cada semestre. Los clasificados disputarían seis partidos adicionales y luego una final por el título. Si existieran campeones distintos en ambas etapas, se jugaría una final anual para definir al representante principal.

Una tercera vía de formato propone un torneo de 30 fechas y la clasificación de 12 clubes a un playoff por el título. El sistema avanzaría desde octavos hasta la final en llaves de ida y vuelta. Paralelamente, un cuadrangular definiría a los descendidos. Esta modalidad busca sostener el interés competitivo en todos los tramos de la temporada.

Otros modelos posibles

En caso de mantener el modelo vigente de la LigaPro 2025, también existen ideas para ajustarlo. Una plantea un hexagonal por el título, un cuadrangular por un cupo a la Copa Sudamericana y un hexagonal para definir los dos descensos.

Otra retoma el calendario de 30 fechas y agrega una segunda etapa con playoff: los cuatro primeros accederían directamente a cuartos de final; del quinto al duodécimo jugarían una ronda eliminatoria previa. En cualquier alternativa, se mantiene una regla de que el equipo con más puntos en las 30 fechas obtendrá el cupo Ecuador 2 para la Copa Libertadores.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, expresó su postura. Destacó que el formato actual premia la regularidad y afirmó su agrado por el sistema, aunque reconoció la apertura al análisis. También confirmó que la Dirección de Competiciones elaboró un informe con todas las opciones, ya distribuido a los clubes para su evaluación.

La decisión final del formato para el próximo año se tomará en las próximas semanas, pero el debate ya está instalado. El torneo 2026 apunta a una reconfiguración que podría cambiar nuevamente el rumbo del fútbol ecuatoriano.

Comparativa de formatos

Propuesta LigaPro 2026 Estructura del torneo Fases / Etapas Número de partidos Ventajas Desventajas
Mantener formato actual con reducción del 50% de puntos Dos etapas + Hexagonales + Cuadrangular – Primera etapa (todos contra todos)
– Segunda etapa
– Hexagonales finales
– Cuadrangular de descenso		 40 fechas / 312 partidos – Mantiene continuidad
– Reduce desigualdades en la segunda fase
– Modelo probado en Bélgica		 – Puede seguir perdiendo competitividad en algunos equipos
– Complejidad para el público
Modelo Liga Dimayor (Colombia) Apertura y Clausura con cuadrangulares – Apertura (15 fechas)
– Clausura (15 fechas)
– Dos cuadrangulares (6 partidos)
– Final del semestre
– Final anual (si aplica)		 Depende de clasificación a cuadrangulares – Mantiene emoción en ambos semestres
– Premia rendimiento constante por bloques		 – Carga alta de partidos para clasificados
– Más logística y viajes
Torneo de 30 fechas + Playoffs (12 clasificados) Todos contra todos + eliminación directa – Fase regular (30 fechas)
– Playoff desde octavos o cuartos
– Cuadrangular de descenso		 Variable según clasificación – Aumenta la competitividad
– Mantiene interés hasta el final		 – Los playoffs pueden quitar mérito a la regularidad
– Mayor presión en calendario
Mantener formato actual con ajustes Hexagonales y cuadrangulares diferenciados – Hexagonal por el título
– Cuadrangular por Sudamericana
– Hexagonal por descenso		 Similar al actual – Fases más claras
– Mejora la disputa por cupos		 – Puede seguir siendo largo
– Complejo para nuevos hinchas
30 fechas + Playoff con ronda previa Fase regular + rondas eliminatorias – 30 fechas iniciales
– Cuartos para los 4 primeros
– Ronda preliminar (5° al 12°)
– Llaves ida y vuelta		 Variable – Premia a los primeros puestos con ventajas
– Más partidos decisivos en LigaPro		 – Posible saturación de calendario
– Alto desgaste
Regla fija en todas las propuestas El equipo con más puntos en las 30 fechas accede como Ecuador 2 a la Copa Libertadores.

