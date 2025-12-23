LigaPro ‘endurece’ el control económico para 2026 y advierte que no habrá inscripciones de jugadores sin respaldo financiero

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, LigaPro, dio un paso definitivo hacia la disciplina financiera. El nuevo reglamento de control económico para la temporada 2026 fija límites claros y consecuencias inmediatas para los clubes que no cumplan.

La premisa es directa: si una institución excede los parámetros económicos aprobados, LigaPro no habilitará la inscripción de jugadores. “No existen excepciones ni márgenes de interpretación”, afirmó el presidente Miguel Ángel Loor.

La medida no surge como una reacción coyuntural y más bien responde, según el pronunciamiento, a la aplicación estricta de normas previamente definidas y conocidas por todos los actores del sistema profesional ecuatoriano. Desde la LigaPro sostienen que el problema aparece cuando un club contrata y anuncia futbolistas sin validar su viabilidad financiera. En esos casos, la responsabilidad recae exclusivamente en la dirigencia.

LigaPro insta a sanear finanzas

El escenario posterior resulta complejo. Un jugador con contrato vigente queda impedido de competir, lo que abre la puerta a conflictos legales y mayor endeudamiento institucional. Por ello, el mensaje apunta a una lógica de gestión básica. Primero se revisan números y límites, para luego decidirse a contratar.

En los últimos años, varios clubes lograron ordenar sus finanzas y profesionalizar su estructura administrativa. Ese avance se apoyó en controles más exigentes y reglas estables. No todos alcanzaron ese nivel. Aún existen instituciones que arrastran desorden financiero y requieren mayor rigor para sostener su proyecto deportivo.

La experiencia histórica del fútbol ecuatoriano respalda esa lectura. Los clubes que no corrigen a tiempo suelen desaparecer o perder competitividad de forma irreversible. Por esa razón, el control económico se endurece en 2026 y la decisión busca proteger al sistema completo, no sancionar de manera aislada, afirma LigaPro.

Video sobre el nuevo reglamento de Control Económico aprobado por los clubes: @miguelloor ✍🏻 pic.twitter.com/3odgpVx3Lb — LigaPro Corporativa (@ligaprocorp) December 23, 2025

Equipos en situación compleja

LigaPro ha recibido críticas por la situación financiera de algunos equipos. Sin embargo, la organización no administra las finanzas de los clubes ni asume su gestión interna, aclaró. Su rol se centra en fijar reglas claras y exigibles. La sostenibilidad del campeonato depende de ese marco común.

En ese contexto, el organismo aclaró el uso de un crédito internacional que estará disponible para los clubes. Esos recursos no podrán destinarse a salarios, fichajes ni gastos operativos, advirtió el ente. “El financiamiento se enfocará en infraestructura y en el pago de pasivos antiguos sin fuente definida (…) El objetivo es un saneamiento estructural, no soluciones temporales”, detalló.

Además, el uso de ese crédito con los derechos audiovisuales como respaldo tendrá un impacto directo en los límites de gasto de las próximas temporadas, por lo que no puede entenderse como un recurso libre ni adicional. La presión externa suele empujar a los clubes a buscar refuerzos inmediatos, pero la realidad financiera impone restricciones que no siempre coinciden con las expectativas.

Piden compromiso

En ese contexto, competir bien también significa administrar mejor, sugiere LigaPro. Gastar sin respaldo económico no solo compromete la estabilidad institucional, sino que termina distorsionando el desarrollo del torneo. No resulta justo que un club que cierre la temporada con déficit obtenga ventajas deportivas frente a otro que cumplió con sus obligaciones y actuó con responsabilidad, ya que esa asimetría erosiona la credibilidad del campeonato.

Por ello, el proceso demanda un compromiso colectivo: dirigentes que gestionen con criterio, hinchas que comprendan los límites reales y una cobertura mediática que contribuya a una discusión responsable. “El futuro del fútbol ecuatoriano depende de asumir que la competencia también se define en la gestión”, concluye el comunicado.