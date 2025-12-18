LigaPro impone seis meses de suspensión a Bryan Quiñónez por incidentes en partido contra Barcelona

El Comité Disciplinario de la LigaPro sancionó este miércoles al defensor Bryan Quiñónez, de Orense SC, con seis meses de suspensión, tras su expulsión en el partido contra Barcelona SC, disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fecha 9 del primer hexagonal de la LigaPro 2025, debido a conducta violenta contra un adversario, agresión física al árbitro y demora en abandonar el campo.

El informe del Comité Disciplinario, publicado el 17 de diciembre de 2025, detalla las infracciones cometidas por el jugador de 22 años. Además de la suspensión por tiempo, Quiñónez deberá cumplir tres partidos adicionales por la tarjeta roja directa recibida en el encuentro.

Esta sanción se considera una de las más fuertes aplicadas a un jugador en la presente temporada de la LigaPro. El futbolista no podrá regresar a las canchas hasta junio de 2026, coincidiendo con la paralización del torneo por el Mundial 2026.

Detalles de la sanción

El partido entre Barcelona SC y Orense SC, válido por la fecha 9 del primer hexagonal, terminó con victoria para los locales por 2-1. Quiñónez fue expulsado en el minuto 90+6′, lo que dejó a su equipo con diez jugadores en los instantes finales.

Según el acta de sanciones, las razones específicas incluyen “conducta violenta contra adversario, agresión física al árbitro y demora en salir del campo de juego luego de ser expulsado”. Esta medida refuerza la política de cero tolerancia a la violencia en el fútbol ecuatoriano.

En la mismo acta, se menciona la sanción de dos fechas al lateral izquierdo de Liga de Quito, Leonel Quiñónez, por juego brusco grave, en el choque de los ‘albos’ ante Libertad.

Impacto en la carrera del jugador

Durante la temporada 2025, Bryan Quiñónez disputó 16 partidos con Orense SC, equipo conocido como los machaleños. Esta expulsión representa la segunda de su carrera profesional.

La suspensión de seis meses, sumada a los tres partidos por la roja, extenderá su inactividad hasta mediados de 2026. El calendario de la LigaPro 2026 establece su inicio el 20 de febrero, con una pausa programada durante la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en junio y julio.

Liga Profesional

La LigaPro 2025 implementó un formato con fase inicial de todos contra todos y hexagonales finales para definir posiciones y clasificaciones a torneos internacionales. Incidentes como este resaltan la importancia de las decisiones disciplinarias para mantener la integridad del campeonato.

El Comité Disciplinario analiza cada caso basado en informes arbitrales y evidencias, aplicando el reglamento para sanciones que van desde partidos hasta suspensiones por tiempo en casos graves.

Esta sanción a Quiñónez se suma a otras aplicadas en la temporada, posicionándose como una de las más extensas y buscando sentar precedente en materia de disciplina.