COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

LigaPro unifica horarios para la Fecha 9 de hexagonales: Definición de cupos a Libertadores y Sudamericana

La LigaPro Serie A 2025 entra en su fase decisiva con horarios unificados para la Fecha 9 de hexagonales, donde se disputan los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
LigaPro unifica horarios para la Fecha 9 de hexagonales Definición de cupos a Libertadores y Sudamericana
Independiente del Valle es campeón de la LigaPro, 2026.
LigaPro unifica horarios para la Fecha 9 de hexagonales Definición de cupos a Libertadores y Sudamericana
Independiente del Valle es campeón de la LigaPro, 2026.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La LigaPro anunció este lunes 8 de diciembre de 2025 que la Fecha 9 de los hexagonales finales se disputará en horarios unificados el sábado 13 de diciembre a las 15h30 para el segundo hexagonal.  El domingo 14 de diciembre a las 16h30 para el primero, con el objetivo de garantizar equidad en la definición de los cupos a la Copa Libertadores 2026 y Copa Sudamericana 2026.

El torneo, denominado Liga Ecuabet 2025, ya tiene a Independiente del Valle como campeón tras su empate 1-1 ante Libertad FC el 6 de diciembre. Con dos jornadas restantes, el foco está en los representantes ecuatorianos para los certámenes continentales. Ecuador cuenta con cuatro plazas en cada copa: para Libertadores, el campeón (IDV, fase de grupos), el segundo del primer hexagonal (fase de grupos), el tercero (fase preliminar 2) y el campeón de Copa Ecuador (fase preliminar 1); para Sudamericana, el cuarto, quinto y sexto del primer hexagonal, más el primero del segundo hexagonal.

Los partidos del segundo hexagonal que otorgan un cupo a la Sudamericana, se jugarán simultáneamente: Delfín vs. Aucas; Macará vs. Deportivo Cuenca y Emelec vs. El Nacional, todos a las 15h30 del sábado 13.

El primer hexagonal definirá los dos cupos a Libertadores restantes. El domingo 14 a las 16h30: Barcelona SC vs. Orense, Libertad FC vs. Liga de Quito y Universidad Católica vs. Independiente del Valle.

Pelea en el primer hexagonal

Liga de Quito está segundo con 65 puntos, seguido de Barcelona SC con 64. Los albos tienen un partido pendiente ante IDV este miércoles 10 de diciembre a las 17h00, postergado por compromisos internacionales. Barcelona necesita ganar ante Orense para asegurar el segundo lugar, que da fase de grupos de Libertadores. Universidad Católica, con 59 puntos, acecha el tercero (fase 2), a seis unidades de los toreros pero con seis por disputar.

Si Católica termina tercera en LigaPro, ocuparía el cupo Ecuador 3 (fase 2 de Libertadores), liberando su plaza Ecuador 4 (fase 1, por Copa Ecuador) para el segundo del segundo hexagonal en Sudamericana. Católica ya clasificó a final de Copa Ecuador ante Liga de Quito, asegurando al menos fase 1.

Disputa en el segundo hexagonal

Macará lidera con 56 puntos, seguido de Aucas (55), Deportivo Cuenca (53) y Emelec (52). El primero obtiene Sudamericana directa; si se libera cupo extra por el escenario de Católica, el segundo también clasificaría. Emelec aspira a Libertadores si Católica es tercera, como mejor cuarto del primer hexagonal.

El Nacional (45) y Delfín (36) cierran la tabla, sin opciones reales. La unificación evita ventajas informativas, como en fechas previas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Me confundí”: la frase que marcó el caso del adolescente fallecido en San Pablo

LigaPro unifica horarios para la Fecha 9 de hexagonales: Definición de cupos a Libertadores y Sudamericana

Guardia de hacienda encuentra cabeza humana dentro de saco de yute en El Oro

Prefectura de Manabí incorpora 15 maquinarias nuevas, con una inversión de 3,8 millones de dólares

Pervis Estupiñán contribuye en la victoria 2-3 del AC Milan ante Torino por la jornada 14

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Me confundí”: la frase que marcó el caso del adolescente fallecido en San Pablo

LigaPro unifica horarios para la Fecha 9 de hexagonales: Definición de cupos a Libertadores y Sudamericana

Guardia de hacienda encuentra cabeza humana dentro de saco de yute en El Oro

Prefectura de Manabí incorpora 15 maquinarias nuevas, con una inversión de 3,8 millones de dólares

Pervis Estupiñán contribuye en la victoria 2-3 del AC Milan ante Torino por la jornada 14

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Me confundí”: la frase que marcó el caso del adolescente fallecido en San Pablo

Guardia de hacienda encuentra cabeza humana dentro de saco de yute en El Oro

Prefectura de Manabí incorpora 15 maquinarias nuevas, con una inversión de 3,8 millones de dólares

Pervis Estupiñán contribuye en la victoria 2-3 del AC Milan ante Torino por la jornada 14

Puerto Bolívar: hallan cabeza humana en una funda de regalo a una cuadra de una escuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO