Lionel Messi alcanza 60 asistencias con la albiceleste y marca un nuevo récord

Lionel Messi dio dos pases gol en la goleada 6-0 de Argentina frente a Puerto Rico, convirtiéndose en el máximo asistidor histórico del fútbol en selecciones nacionales tras alcanzar 60 asistencias oficiales con la albiceleste.

Messi y el récord histórico de asistencias

En un encuentro amistoso de aparente menor dificultad para Argentina, Lionel Messi volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más grandes en la historia del deporte. Durante la goleada 6-0 ante Puerto Rico, el rosarino asistió a Gonzalo Montiel y a Lautaro Martínez, alcanzando un total de 60 asistencias oficiales con la camiseta albiceleste. Con este logro, se convirtió en el futbolista con más asistencias en la historia de las selecciones, superando a figuras como Neymar Jr. y Landon Donovan, ambos con 58.

El récord que Messi quebró esta vez refleja su constante voz de mando y creatividad en el campo. Las cifras lo ubican muy por encima de leyendas históricas del fútbol mundial como Sándor Kocsis (51 asistencias) y Ferenc Puskás (50 asistencias), consolidando un ranking que agrupa a los más influyentes en la historia del fútbol.

Carrera profesional y registros sobresalientes

Adicionalmente, Messi, que ha jugado para Barcelona, PSG, y actualmente para Inter Miami, suma en total unas impresionantes 398 asistencias en toda su carrera profesional y se acerca a las 400 asistencias, una cifra que podría alcanzar en su próximo compromiso en la Major League Soccer. A sus 38 años, el jugador mantiene una vigencia notable, evidenciada por sus 18 goles y 7 asistencias en 18 partidos disputados en la actual temporada de la MLS.

El liderazgo del rosarino en el Inter Miami es clave en la lucha del equipo dentro de la Conferencia Este, donde el conjunto está a solo seis puntos de los líderes a pesar de tener tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes. Estos números avalan la importancia de Messi no solo en la selección argentina, sino también en el fútbol estadounidense.

Impacto en rendimiento y objetivos personales

En su carrera global, Messi ha contabilizado 874 goles y 386 asistencias en 1114 partidos, destacándose en clubes como Barcelona (672 goles, 269 asistencias), Argentina (112 goles, 58 asistencias), PSG (32 goles, 34 asistencias) e Inter Miami (58 goles, 25 asistencias). El rosarino ha anotado en los últimos siete partidos de MLS en que ha participado, con excepción de un encuentro adverso ante Cincinnati FC, y se encuentra en camino de superar sus mejores registros anuales en suelo estadounidense.

Este año, Messi busca superar su récord personal tras haber marcado 28 goles en 2023 y 29 en 2024, consolidando su éxito en la MLS y ratificando su influencia en el fútbol norteamericano. Su permanencia activa y su desempeño destacado reflejan un compromiso firme con la excelencia y un legado que sigue creciendo.

Nuevo récord y legado

La nueva marca alcanzada por Messi confirma su condición de emblema histórico, superando a grandes nombres en asistencias en selecciones a nivel mundial y ampliando una carrera cargada de récords y logros tanto colectivos como individuales. Su adaptación a la MLS y su papel con Argentina demuestran que, a sus 38 años, sigue siendo un jugador determinante, manteniendo un nivel competitivo que inspira admiración global.