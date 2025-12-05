Llegó borracha de una fiesta y mató a su perro con una cacerola

Una mujer identificada como Jordanna Wheeler, de 29 años, fue condenada por el Tribunal de la Corona de Swansea, en Reino Unido, tras matar a golpes a su perro Bullmastiff con una cacerola. El hecho ocurrió después de regresar alcoholizada de una fiesta, según confirmaron las autoridades judiciales que evaluaron testimonios médicos, periciales y psicológicos para determinar la sentencia.

Hallazgo del animal y primeras evidencias

La Policía británica informó que encontró al perro sin vida sobre la cama de la acusada. Junto al cuerpo del animal se halló una cacerola deformada, utilizada como arma en el ataque, la cual presentaba restos de cabello del Bullmastiff, según detallaron los agentes en el registro de la escena.

De acuerdo con el informe forense, el animal presentó un grave traumatismo craneal producto de un golpe contundente. Un veterinario que testificó en el juicio confirmó que la causa de muerte era compatible con un impacto generado por un objeto pesado.

El hecho ocurrió tras el retorno de Wheeler a su vivienda, luego de asistir a una fiesta en estado de intoxicación alcohólica.

Declaraciones ante el tribunal y evaluación del comportamiento

Durante la audiencia, el fiscal Dean Pulling indicó que Wheeler intentó “manipular” al personal de salud mental para lograr una internación una vez que tomó conciencia de la gravedad de lo ocurrido. El Tribunal recibió además el testimonio de una enfermera que relató que la acusada dijo haberse despertado en un sillón cubierto de agua, sin recordar el ataque.

La profesional de la salud afirmó que Wheeler reconoció haber golpeado al perro hasta la muerte al revisar el cuerpo del animal. También expresó que, durante las conversaciones evaluativas, la mujer no mostró señales de remordimiento, punto que fue incorporado al expediente judicial.

Estas declaraciones formaron parte de los elementos considerados por la Fiscalía para fundamentar la acusación por causar sufrimiento innecesario a un animal protegido.

Argumentos de la defensa durante la sentencia

La defensa estuvo a cargo de Sarah John, quien explicó que la acusada atravesó una infancia marcada por el abandono, en un entorno familiar donde predominaba el consumo problemático de alcohol. Indicó que Wheeler abandonó la escuela a los 11 años para hacerse cargo de sus hermanos menores, lo que habría condicionado su desarrollo emocional.

Durante la audiencia, Wheeler admitió los hechos y reconoció su responsabilidad en la muerte del perro, lo que permitió avanzar hacia la etapa de determinación de la pena.

La defensora solicitó que se consideraran los antecedentes sociales y psicológicos de la acusada para evitar una sentencia de encarcelamiento inmediato, argumentando que Wheeler ya se encontraba vinculada a servicios de apoyo y en evaluación para tratamiento por consumo de alcohol.

La decisión judicial y las medidas impuestas

El juez Geraint Walters dictó una sentencia que evitó la prisión efectiva. Wheeler recibió una pena de 16 meses en suspenso por 18 meses, lo que significa que la condena se ejecutará si incumple cualquiera de las condiciones impuestas.

Asimismo, se le prohibió tener animales durante los próximos 10 años, como medida de protección integral contra futuros incidentes de maltrato.

Entre las condiciones adicionales establecidas por el tribunal figuran participar en un programa de rehabilitación supervisado, mantener 120 días de abstinencia monitoreada de alcohol y cumplir un toque de queda nocturno durante tres meses, con verificación electrónica.

El juez señaló que la sentencia buscaba garantizar tratamiento, control y prevención de reincidencia, considerando los elementos evaluados durante el proceso.

Contexto del caso y repercusión pública

El caso generó conmoción en Swansea y a nivel nacional debido a la gravedad de los hechos y al nivel de violencia ejercido contra el animal. Organizaciones protectoras de animales destacaron la importancia de las sanciones y recordaron la vigencia de leyes británicas que contemplan penas severas por actos de crueldad.

El sistema judicial del Reino Unido considera a los animales domésticos como seres protegidos bajo normativa específica, lo que permite aplicar sanciones penales y restricciones futuras en casos comprobados de maltrato.

El hecho reavivó el debate sobre la relación entre consumo problemático de alcohol y conductas violentas hacia animales, tema discutido en distintos entornos de salud y prevención comunitaria.