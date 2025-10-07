COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Estados Unidos

Lo comparó con Hitler: Gustavo Petro acusa a Donald Trump de desatar una «guerra étnica» contra los migrantes en Estados Unidos

El presidente colombiano Gustavo Petro reacción contra Donal Trump ante sus últimas decisiones migratorias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Lo comparó con Hitler Gustavo Petro acusa a Donald Trump de desatar una guerra étnica contra los migrantes en Estados Unidos
Crece la tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro.
Lo comparó con Hitler Gustavo Petro acusa a Donald Trump de desatar una guerra étnica contra los migrantes en Estados Unidos
Crece la tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de desatar una «guerra étnica» con sus medidas para acelerar las deportaciones de migrantes y lo comparó el dictador nazi Adolf Hitler.

Su comparación entre Donald Trump y Hitler

Así abordó la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, para sofocar las protestas contra las redadas realizadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde han usado gases lacrimógenos y vehículos sin identificación.

“Trump ha desatado una guerra étnica en los Estados Unidos. Hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos”, escribió Petro en su cuenta de X.

Cabe mencionar que Petro es una de las voces de América Latina más críticas frente a las políticas migratorias de Trump.

Reacción ante las medidas en Chicago

Mientras tanto, el gobierno del estado de Illinois, al que pertenece la ciudad de Chicago, presentó una demanda contra el Gobierno de Trump por el despliegue de tropas federales. Lo acusa de violar la autonomía estatal.

La Casa Blanca declaró el domingo a Chicago como “zona de guerra” para justificar el despliegue de soldados en Chicago, y alegó también que esta ciudad enfrenta “disturbios” y culpó a las autoridades locales de no actuar para restaurar el orden.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, respondió en X que “Illinois no permitirá que la administración Trump continúe su marcha autoritaria sin resistencia”.

Por otra parte, organizaciones sociales denunciaron que estos operativos buscan reprimir a migrantes y manifestantes, más que garantizar la seguridad ciudadana.

Donald Trump endureció sus medidas migratorias

En su segundo mandato, iniciado el 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas migratorias restrictivas mediante órdenes ejecutivas y leyes, enfocadas en la seguridad fronteriza y la deportación masiva. Estas acciones buscan reducir la inmigración irregular y limitar protecciones humanitarias, según informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Casa Blanca.

La Orden Ejecutiva 14161, firmada el mismo día de su inauguración, declaró una emergencia nacional en la frontera México-Estados Unidos. Esta directiva prioriza la deportación de no ciudadanos, expande el uso de remociones aceleradas sin proceso judicial completo y suspende el programa de «catch and release» para inmigrantes detenidos. Además, bloquea el acceso al asilo para quienes cruzan irregularmente y termina la ciudadanía por nacimiento para hijos de no residentes permanentes.

En junio, una proclamación restringió la entrada de nacionales de Afganistán, Yemen y Sudán.

Otras acciones incluyen el despliegue de militares activos para arrestos en la frontera, presiones a estados y políticas para incentivar salidas voluntarias de indocumentados.

Estas políticas han generado litigios, con cortes federales cuestionando remociones sin debido proceso. Además, afectan a familias mixtas, trabajadores temporales en visas H-1B y H-2A, y estudiantes internacionales. El gobierno reporta una reducción del 88,5% en entradas humanitarias vía la app CBP One, consolidando un enfoque de «América Primero» en inmigración.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lo comparó con Hitler: Gustavo Petro acusa a Donald Trump de desatar una «guerra étnica» contra los migrantes en Estados Unidos

La NASA detectó un rayo de luz inusual en el cielo de Marte. Podría tratarse del 3I/Atlas

Pérdidas de $20 millones en el agro por paro, según ministro Danilo Palacios

Dos sicariatos en Portoviejo en doce horas: Asesinaron a José Briones en una parada de bus

Descubre cómo hacer las tostadas francesas perfectas en pocos pasos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lo comparó con Hitler: Gustavo Petro acusa a Donald Trump de desatar una «guerra étnica» contra los migrantes en Estados Unidos

La NASA detectó un rayo de luz inusual en el cielo de Marte. Podría tratarse del 3I/Atlas

Pérdidas de $20 millones en el agro por paro, según ministro Danilo Palacios

Dos sicariatos en Portoviejo en doce horas: Asesinaron a José Briones en una parada de bus

Descubre cómo hacer las tostadas francesas perfectas en pocos pasos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La NASA detectó un rayo de luz inusual en el cielo de Marte. Podría tratarse del 3I/Atlas

Pérdidas de $20 millones en el agro por paro, según ministro Danilo Palacios

Dos sicariatos en Portoviejo en doce horas: Asesinaron a José Briones en una parada de bus

Descubre cómo hacer las tostadas francesas perfectas en pocos pasos

Sicarios mataron a ‘El Gato’ en el sitio El Naranjo de Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO