Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Santo Domingo
Sociedad

Lo que debes saber del impuesto predial 2026 y los cobros por obras municipales en Santo Domingo

Municipio de Santo Domingo detalla el impuesto predial 2026, cobros por mejoras, zonas con incrementos graduales y opciones de pago para contribuyentes.
3 minutos de lectura
Obras como el paso deprimido de La Virgen se incluyen en el impuesto predial.
El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El alcalde Wilson Erazo expuso los criterios legales, financieros y territoriales que sustentan el impuesto predial 2026 en Santo Domingo y aclaró los sectores donde se registrarán ajustes.

El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, explicó este lunes los alcances del impuesto predial 2026, detallando por qué se aplican cobros por obras ejecutadas, dónde habrá variaciones y cómo podrán pagar los contribuyentes, conforme a la ley vigente.

Durante su intervención, Erazo aclaró que no se trata de un incremento al impuesto predial, sino de la aplicación de mejoras establecidas en la normativa. Señaló que la ciudadanía ha demandado obras y que estas generan obligaciones posteriores.

Explicó que la ley dispone que, una vez concluida una obra, el cobro se realice desde el año siguiente a través del impuesto predial. Este mecanismo rige tanto para obras grandes como pequeñas.

Detalló que las obras mayores, como el parque Jelen Tenka y los dos pasos a desnivel, se prorratean en plazos de cinco, diez, quince o hasta veinte años. En cambio, las obras menores se aplican a los frentes beneficiados.

Obras ejecutadas y deudas acumuladas

El alcalde indicó que existen obras realizadas en años anteriores que no fueron cobradas oportunamente. Según dijo, en las notificaciones constan intervenciones de 2012, 2014 y 2015.

Aclaró que desconoce las razones por las que no se cobraron antes. Sin embargo, enfatizó que su administración cumple la ley y no puede omitir esos valores pendientes.

Erazo pidió a la ciudadanía revisar las cartas entregadas tras el pago a cada usuario en donde se detallan los rubros. Añadió que cualquier duda será atendida mediante procesos de explicación o corrección.

Financiamiento y créditos municipales

El burgomaestre explicó que muchas obras se ejecutaron con créditos públicos. Por ello, el Municipio debe recaudar para cumplir con los pagos comprometidos.

Mencionó préstamos del Banco del Estado y financiamientos internacionales, como los gestionados con el Exim  Bank de Corea del Sur, incluso con tasas de interés bajas, cercanas al 0,05 %.

Indicó que estos créditos se pagan a plazos de hasta 40 años, lo que permite distribuir el costo de manera progresiva. “El desarrollo implica compromiso colectivo”, señaló.

Sectores con variaciones en el impuesto predial 2026

Según la información oficial, los sectores donde se registrarán variaciones incluyen los alrededores del Bombolí Shopping, la avenida Río Toachi y zonas con obras viales recientes.

También constan la avenida Las Delicias y la avenida Colorados del Búa. Además, La Lorena fue declarada zona de transición, lo que implica ajustes graduales en el valor del suelo.

El incremento promedio informado es del 1,41 %, principalmente en áreas con mayor desarrollo urbano y cercanía a infraestructura pública.

Tasas y facilidades de pago

En la carta del impuesto predial se incluye una tasa de seguridad de 12 dólares. Asimismo, el Municipio cobra el 60 % de las obras a todos los contribuyentes y el 40 % a los beneficiarios directos.

Para facilitar el cumplimiento, se habilitaron abonos mensuales, pagos con tarjeta de crédito o cheque certificado. Las recaudaciones se realizan en siete ventanillas del Palacio Municipal.

También están disponibles el Banco del Pacífico y la Red Facilito, como canales alternativos para el pago del impuesto predial 2026.

En los primeros 15 días de enero se aplica un descuento del 10 por ciento. 

