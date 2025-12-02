COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Accidente

Lo que se sabe del accidente de tránsito en la vía Guayaquil – Esmeraldas

Un bus de la cooperativa Aerotaxi volcó en la vía E-20, sector La Rioja (Quinindé), resultando en la muerte del conductor y varias personas heridas.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La madrugada del 2 de diciembre de 2025, alrededor de las 04h50, un bus de la cooperativa Aerotaxi, que cubría la ruta Guayaquil – Esmeraldas, sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 50 de la vía estatal E-20, a la altura del sector La Rioja, en el cantón Quinindé. El vehículo perdió pista y terminó volcado en una cuneta, dejando una víctima mortal y varios pasajeros heridos.

Según el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Quinindé, el conductor del bus falleció en el lugar, atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina y un montículo de tierra que presionaba la estructura tras el volcamiento.

Pasajeros afectados y atención de emergencias

En total, siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes casas de salud con el apoyo de unidades de socorro provenientes de La Concordia y La Unión. Entre los afectados se registraron fracturas, contusiones de diversa gravedad, además de golpes y hematomas causados por el impacto.

Testimonios recogidos entre los ocupantes señalaron que en la unidad viajaban entre 25 y 30 personas. Sin embargo, esta cifra aún se ha corroborado por parte de la empresa de transporte.

Testimonios y posible causa del siniestro

Algunos pasajeros manifestaron que el conductor habría perdido el control del automotor tras quedarse dormido, lo que provocó que el bus se descarrilara y cayera en un pequeño barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad. Esta versión forma parte de los primeros relatos, mientras se esperan confirmaciones oficiales sobre las causas del accidente.

Contexto del suceso en Esmeraldas

El hecho ocurrió en un tramo de la E-20 que conecta al cantón Quinindé con zonas de tránsito interprovincial. El bus quedó volcado sobre el costado izquierdo de la vía. Esto dificultó durante varios minutos la circulación vehicular. Mientras, los equipos de rescate trabajaban en la atención de los heridos y la recuperación del cuerpo del conductor.

Las autoridades continúan evaluando el estado de los pasajeros afectados y las condiciones en que se produjo el siniestro. (12)

