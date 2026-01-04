Lo que se sabe del caso del empresario tequilero localizado sin vida en Jalisco, México

Un empresario del sector tequilero fue localizado sin vida en la región de la Sierra Occidental de Jalisco, luego de sufrir un secuestro, informaron autoridades estatales.

El empresario Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue encontrado sin vida tras varios días de permanecer en calidad de desaparecido. El caso ha generado atención en el ámbito empresarial y en comunidades de la región, donde el empresario gozaba de popularidaad su trayectoria en la industria del tequila.

Secuestro de Adrián Corona

Los hechos se registraron el 27 de diciembre, cuando el empresario viajaba por carretera con dirección a Puerto Vallarta, acompañado de su pareja e hijos. Durante el trayecto, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el empresario y su familia, en el crucero conocido como Volcanes, sobre la ruta hacia Talpa de Allende, dentro del municipio de Atenguillo.

De acuerdo con reportes preliminares, los agresores despojaron a la familia de pertenencias personales y posteriormente se llevaron por la fuerza únicamente al empresario. No se registró una exigencia inmediata de rescate, situación que incrementó la incertidumbre sobre su paradero y el posible móvil del ataque.

Hallazgo e investigaciones en curso

Tras varios días sin comunicación por parte de los responsables, el cuerpo de Adrián Corona fue localizado a un costado de la carretera. El hallazgo se dio cerca del punto donde ocurrió la privación de la libertad. Las autoridades informaron de manera preliminar que el cuerpo presentaba lesiones por golpes y heridas producidas por arma de fuego.

Personal especializado realizó las diligencias correspondientes y dio inicio a la carpeta de investigación. Las autoridades indicaron que el caso permanece en desarrollo y que se analizan distintas líneas para esclarecer los hechos, sin confirmar hasta el momento si el crimen estuvo relacionado con la actividad empresarial del afectado u otros factores.

Perfil del empresario y contexto regional

Adrián Corona era originario de Tonaya y se desempeñaba como presidente de Grupo Corona, empresa dedicada a la producción y comercialización de tequila y destilados de agave. Su nombre resaltaba en el sur del estado y en la Sierra Occidental por su participación en la cadena productiva del agave.

Además de su actividad empresarial, era identificado como un actor relevante en la economía local. Esto debido a la generación de empleos y vínculos con productores y distribuidores de la región. En Tonaya y municipios cercanos, su asesinato ha causado consternación entre habitantes, productores y comerciantes.

El cuerpo del empresario ya se entregó a sus familiares, mientras continúan los procedimientos legales y periciales conforme a la normativa vigente.