Localizan ADN del presunto asesino de Charlie Kirk en el lugar del crimen 

Los equipos técnicos que examinaron el lugar donde fue asesinado el activista ultraconservador Charlie Kirk localizaron muestras de ADN de Tyler Robinson, único detenido por este crimen.

Una de las muestras corresponde a una toalla que envolvía la presunta arma del crimen, hallada en una zona cercana al campus de Orem (Utah). Mientras que los investigadores también localizaron material genético de Robinson en un destornillador localizado en la azotea, desde la que presuntamente se dieron los disparos.

El director del FBI, Kash Patel, explicó en una entrevista a la cadena Fox News que las autoridades tienen aún pendiente terminar de examinar el arma atribuida a Robinson, a quien acusó de actuar movido por su ideología política de izquierda y contraria a las tesis de Kirk.

Piden pena de muerte para el asesino de Charlie Kirk

El asesinato del comentarista sacudió Estados Unidos y reavivó el debate sobre la violencia política. El sospechoso, de 22 años, está detenido a la espera de ser imputado, previsiblemente el martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó por que sea condenado a la pena de muerte, un castigo que figura dentro de las leyes del estado de Utah. Mientras que el gobernador Spencer Cox, republicano, condenó la radicalización en redes sociales y llamó a la unidad.

Anuncian el retiro de visas

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes desde Israel, donde se encuentra de visita oficial, que retirarán el visado y prohibirán la entrada de cualquier extranjero que haya celebrado la muerte de Kirk.

«No podemos dar visados a personas que vienen a Estados Unidos y hacen cosas como celebrar el asesinato, la ejecución de una figura política», advirtió el jefe de la diplomacia nortemericano.

El crimen de Charlie Kirk y la detención del sospechoso

El 10 de septiembre pasado, a Charlie Kirk lo balearon durante un evento al aire libre de Turning Point USA, en la Utah Valley University. Según las autoridades, se trató de un ataque dirigido y el disparo salió de un rifle, desde arbustos cercanos.

A Tyler Robinson, un estudiante de 22 años de Utah, lo identificaron como el principal sospechoso del asesinato del activista conservador. El 12 de septiembre, su padre lo convenció de entregarse tras reconocerlo en imágenes de vigilancia del FBI.

Robinson, originario de Washington County, es un tercer año en el programa de aprendizaje eléctrico en Dixie Technical College, St. George.

Al joven, miembro de una familia mormona republicana, lo describieron como un niño «tranquilo» y «considerado» en su vecindario. Un familiar reveló que recientemente se radicalizó con ideología izquierdista, expresando odio hacia Kirk durante una cena familiar, donde mencionó su visita a la universidad.

Robinson se ha negado a cooperar con las autoridades, negándose a confesar el crimen. Está detenido sin fianza en la cárcel del condado de Utah.