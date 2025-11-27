Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, debuta en Exatlón Estados Unidos y sorprende a fans

Con 28 años, Lorenzo Figueroa, hijo mayor del famoso cantante Chayanne, dará su esperado debut televisivo en Exatlón Estados Unidos. El joven empresario confirmó su participación en la décima temporada de este reality show que mide resistencia, agilidad y fuerza mental.

Lorenzo integrará el equipo Azul y se prepara para enfrentar desafíos personales y deportivos desde el 2 de diciembre, cuando inicie la transmisión oficial del programa por Telemundo.

Hijo de Chayanne y su preparación para Exatlón Estados Unidos

Graduado en Negocios y Finanzas por la Universidad Internacional de Florida en 2021, Lorenzo Figueroa no solo destaca por su linaje artístico, sino también por su carrera como empresario con la marca de ropa Stamos Bien.

Apasionado del baloncesto universitario, el joven contará con habilidades físicas que potenciarán su desempeño en las exigentes pruebas del reality. “Esta experiencia es una oportunidad para salir de mi zona de confort y demostrar mi capacidad ante pruebas físicas y emocionales”, aseguró a la revista Hola!.

Apoyo familiar y expectativas del reality show

La familia de Lorenzo Figueroa celebró su participación en el programa. Su hermana Isadora Figueroa expresó su respaldo en redes sociales, y su prima, la influencer Lele Pons, también mostró entusiasmo por la noticia.