Los accidentes oculares aumentan entre un 20 y un 30% durante las fiestas navideñas

Los accidentes oculares aumentan entre un 20 % y 30 % durante la Navidad, de acuerdo con un informe de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), debido a actividades domésticas, celebraciones y el uso inadecuado de objetos que pueden causar lesiones en los ojos.

Actividades de riesgo oculares en Navidad

Con la llegada de las fiestas, se multiplican las reuniones familiares, la decoración del hogar y las tareas de bricolaje, factores que elevan la probabilidad de traumatismos oculares. Ante este escenario, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega alertó sobre situaciones en las que es necesario extremar cuidados para evitar complicaciones graves.

El doctor Álvaro Fernández-Vega González explicó que los traumatismos oculares son lesiones que, en muchos casos, pueden prevenirse con mayor conciencia del riesgo y medidas de protección. Indicó que los casos más frecuentes se originan durante el martilleo, una actividad en la que el 97 % de los afectados son varones, con una edad media de 30 años, que no utilizan protección ocular.

Estas lesiones pueden ir desde daños leves hasta afecciones graves o muy graves, con consecuencias que incluyen pérdida permanente de la visión, si no se tratan a tiempo.

Martilleo, chimeneas y cocina

Cortar madera o leña, clavar adornos y realizar arreglos en paredes son actividades comunes en esta época, pero representan un riesgo significativo. Las esquirlas de madera o metal pueden impactar en los ojos y provocar lesiones en la córnea o heridas profundas.

El especialista subrayó que el uso de gafas de protección es fundamental, ya que estos fragmentos pueden causar daños irreversibles si no se actúa con rapidez. A ello se suman los riesgos derivados de las chispas de las chimeneas, que pueden generar quemaduras o irritación ocular, por lo que se recomienda mantener distancia de seguridad o instalar pantallas protectoras.

En la cocina, las salpicaduras de aceite o salsas calientes y la manipulación de utensilios afilados, como cuchillos o tijeras, también incrementan el riesgo de accidentes oculares durante la preparación de comidas navideñas.

Brindis, pirotecnia y juguetes aumentan accidentes oculares

El momento del brindis tampoco está exento de peligro. El corcho de las botellas de champán puede salir a gran velocidad e impactar en los ojos. Por ello, los especialistas aconsejan no agitar la botella, sujetar el corcho y abrirla con precaución.

La pirotecnia, habitual en muchas celebraciones, representa uno de los mayores riesgos, especialmente para los niños. Los petardos y fuegos artificiales pueden causar quemaduras y contusiones oculares. El doctor Fernández-Vega González recomendó que adultos y menores usen gafas de seguridad, mantengan distancia de seguridad y utilicen pirotecnia solo en espacios despejados.

Asimismo, algunos juguetes, en especial los que disparan objetos, los drones o aquellos con piezas pequeñas, pueden provocar contusiones o daños en la córnea si impactan directamente en el ojo.

Atención médica inmediata

El especialista enfatizó que, ante síntomas como lagrimeo, dolor, disminución de la visión o presencia de sangre en el ojo, es vital acudir de inmediato a un profesional para evaluar la gravedad y aplicar el tratamiento adecuado.

La recomendación general de los oftalmólogos es priorizar la prevención y mantener medidas de seguridad durante las celebraciones, con el fin de evitar lesiones que puedan afectar la salud visual de forma permanente.