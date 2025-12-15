Los Alpes perderán un número récord de glaciares en la próxima década; esa es la conclusión de un equipo internacional de investigadores dirigido por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) y el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nivológica y Paisajística (ambos en Suiza) y la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica).

Esto revela un estudio sobre Los Alpes

Se trata de un estudio pionero que, por primera vez, calcula cuántos glaciares desaparecen cada año en todo el mundo. Así como cuántos es probable que permanezcan hasta finales de siglo y durante cuánto tiempo. “Por primera vez, hemos calculado en años cuándo desaparecerá cada glaciar de la Tierra”, comenta Lander Van Tricht, autor principal del estudio publicado en ‘Nature Climate Change’.

Es consabido que los glaciares se están derritiendo en todo el mundo. Pero la realidad es que, en algunas regiones, incluso podrían desaparecer por completo. Considerando la cantidad de glaciares que desaparecen, este estudio calcula que los Alpes podrían alcanzar su tasa máxima de pérdida entre 2033 y 2041. Dependiendo de la intensidad del calentamiento global, este período podría marcar el momento en que desaparezcan más glaciares que nunca. A nivel mundial, la tasa máxima de pérdida de glaciares se producirá unos diez años después. Además, podría aumentar de 2.000 a 4.000 glaciares perdidos cada año.

Un panorama desolador

En concreto, el trabajo incide en que, para los Alpes, el panorama es desolador: si las políticas climáticas actuales llevan al mundo hacia un aumento de temperatura de +2,7°C, solo unos 110 glaciares permanecerían en Europa Central para 2100, un mero 3% del total actual. Con +4°C, ese número se reduciría a alrededor de 20. Incluso los glaciares de tamaño mediano como el glaciar del Ródano se reducirían a pequeños restos de hielo o desaparecerían por completo. En este escenario, el poderoso glaciar Aletsch se fragmentaría en varias partes más pequeñas. Esto continúa una tendencia que los investigadores de ETH Zurich ya han rastreado en el pasado, y no muestra signos de desaceleración: solo recientemente, revelaron que entre 1973 y 2016, más de 1.000 glaciares desaparecieron solo en Suiza.

A diferencia de investigaciones anteriores, que se centraban principalmente en la pérdida global de masa de hielo y superficie, el equipo dirigido por la ETH de Zúrich centra la atención en el número de glaciares en desaparición, sus regiones y la cronología de su desaparición. Sus hallazgos revelan que las regiones con numerosos glaciares pequeños a menor altitud o cerca del ecuador son particularmente vulnerables, como los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, así como partes de los Andes y las cordilleras africanas situadas en latitudes bajas.

“En estas regiones se espera que más de la mitad de todos los glaciares desaparezcan en los próximos diez a veinte años”, advierte Van Tricht, investigador de la Cátedra de Glaciología de la ETH Zurich y de la WSL.

El calentamiento global y su efecto en Los Alpes

El ritmo de retroceso de los glaciares depende de la magnitud del calentamiento global. Por ello, los investigadores realizaron proyecciones utilizando tres modelos globales de glaciares de vanguardia y varios escenarios climáticos. En el caso de los Alpes, descubrieron que, con un aumento de +1,5 °C, el 12% de los glaciares permanecerían para 2100 (aproximadamente 430 de los 3.000 existentes en 2025); con un aumento de +2,0°C, sobrevivirían alrededor del 8%, o unos 270 glaciares; y con un aumento de +4°C, solo el 1%, o 20 glaciares.

A modo de comparación: en las Montañas Rocosas, alrededor de 4.400 glaciares sobrevivirían en el escenario de 1,5°C, aproximadamente el 25 % de los aproximadamente 18.000 glaciares actuales. Con un aumento de +4°C, solo quedarían unos 101, una pérdida del 99%. En los Andes y Asia Central, alrededor del 43 % sobreviviría a 1,5°C. Pero con un aumento de +4°C, las cifras se desploman: en los Andes, solo quedarían unos 950 glaciares, una pérdida del 94%; en Asia Central, aproximadamente 2.500 glaciares, una disminución del 96%. En general, se puede decir que en un escenario con un aumento de la temperatura global de +4°C, solo quedarían unos 18.000 glaciares, mientras que con un aumento de +1,5°C habría alrededor de 100.000.

El estudio también muestra que no queda ninguna región donde la cantidad de glaciares no esté disminuyendo. Incluso en el Karakórum de Asia Central, donde algunos glaciares crecieron temporalmente tras el cambio de milenio, se prevé que desaparezcan.

¿Qué pasará en 2041?

Otro dato destacado es que, en su estudio, los investigadores de la ETH de Zúrich introducen el término ‘pico de extinción de glaciares’, que marca el punto o cenit en el que el número de glaciares que desaparecen en un solo año alcanza su máximo. Posteriormente, las tasas de pérdida anual disminuyen, simplemente porque la mayoría de los glaciares más pequeños ya han desaparecido. Desde la perspectiva de la política climática, esto es importante: la disminución de los glaciares continúa. Aunque el número de glaciares que desaparecen disminuirá después del pico.

El equipo calculó este pico para diferentes escenarios de calentamiento. Con un aumento de +1,5°C en el calentamiento global, como prevé el Acuerdo de París, este se produciría alrededor de 2041. Allí, aproximadamente 2.000 glaciares desaparecerían en tan solo un año.

Con +4°C, el pico se desplazaría hacia 2055, pero ascendería a unos 4.000 glaciares. Que el pico se produzca más tarde, con un calentamiento más intenso, puede parecer paradójico. La razón: en condiciones más cálidas, no solo se derriten por completo los glaciares pequeños, sino que también desaparecen los más grandes. Capturar esta pérdida total, incluso de los glaciares más grandes, es una fortaleza clave del nuevo enfoque.

Con información de Europa Press