Los audífonos que más dañan tus oídos y cómo proteger tu audición, según médicos

El uso excesivo y a volumen elevado de audífonos intraauriculares puede provocar pérdida auditiva permanente, alertan especialistas en otorrinolaringología y salud auditiva. Este fenómeno afecta especialmente a jóvenes y adultos que los emplean varias horas al día. Ya sea por entretenimiento, trabajo o estudio, según informes médicos recopilados en octubre de 2025.

Riesgos auditivos asociados al uso de audífonos

La exposición continua al sonido en niveles superiores a 85 decibelios puede causar daños en las células sensoriales del oído interno. Esto puede derivar en hipoacusia (pérdida auditiva parcial) o incluso sordera irreversible, explican especialistas del Instituto Nacional de la Audición.

Los dispositivos más comunes, como los audífonos tipo «in-ear» o intraauriculares, colocan el sonido directamente dentro del canal auditivo. Esto incrementa el riesgo cuando se utiliza un volumen alto por tiempos prolongados. Además, el riesgo auditivo aumenta significativamente si se utilizan durante más de una hora continua a niveles superiores al 60% del volumen máximo del dispositivo.

Además de la pérdida auditiva, los médicos advierten sobre otras consecuencias como tinnitus (zumbidos constantes), fatiga auditiva, infecciones en el oído externo por falta de higiene. También, sensibilidad aumentada a ciertos sonidos, una condición conocida como hiperacusia.

Recomendaciones de los especialistas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda seguir la regla 60/60: no escuchar música o contenido en audífonos a más del 60% del volumen máximo y por no más de 60 minutos seguidos. Es fundamental hacer pausas auditivas para permitir la recuperación de las células del oído interno.

El doctor Eduardo Benítez, otorrinolaringólogo y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Audiología, señala que se debe preferir el uso de audífonos de diadema o circumaurales sobre los intraauriculares. Estos modelos no introducen sonido directamente en el canal auditivo y permiten una mejor dispersión del audio.

“Además, los modelos con cancelación activa de ruido permiten mantener un volumen más bajo sin perder calidad auditiva. Esto se logra ya que aíslan mejor los sonidos del entorno”, explica Benítez.

¿Qué tipos de audífonos recomiendan los expertos?

Los especialistas coinciden en que los audífonos tipo over-ear (circumaurales) son la opción más segura para el uso diario. En particular, recomiendan modelos que incluyan:

Limitadores de volumen incorporados , que no permiten exceder niveles perjudiciales.

, que no permiten exceder niveles perjudiciales. Tecnología de cancelación de ruido , para evitar la necesidad de subir el volumen en entornos ruidosos.

, para evitar la necesidad de subir el volumen en entornos ruidosos. Materiales hipoalergénicos y diseño ergonómico para evitar infecciones y molestias.

Marcas reconocidas por su enfoque en salud auditiva como Bose, Sony, Sennheiser y Jabra han desarrollado líneas de audífonos que cumplen con estas características, además de ofrecer configuraciones personalizadas de sonido según la sensibilidad auditiva del usuario.

Asimismo, se sugiere evitar el uso compartido de audífonos y limpiarlos frecuentemente para reducir el riesgo de infecciones en el oído externo.

Contexto y proyecciones a futuro

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins estimó que, de continuar el actual patrón de uso de audífonos entre adolescentes y adultos jóvenes, para 2050 más de mil millones de personas podrían enfrentar problemas auditivos prevenibles. Este dato refuerza la importancia de educar a la población sobre los riesgos de la exposición prolongada al sonido a través de audífonos.

La concienciación sobre la salud auditiva se vuelve fundamental. Especialmente en un entorno donde cada vez más personas trabajan, estudian y se entretienen con dispositivos que requieren audición constante. Instituciones educativas y empresas tecnológicas han comenzado a incorporar recomendaciones de uso saludable dentro de sus plataformas.