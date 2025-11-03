Un estudio liderado por investigadores internacionales, bajo el respaldo de la Federación Mundial de Neurología, señala que los casos de migraña casi se duplican desde 1990 y seguirán aumentando hasta 2050, por lo que se prevé un aumento de la discapacidad por su causa y la cefalea tipo tensional.

90 millones de casos nuevos de migraña se reportan cada año

Así se recoge en el estudio publicado en ‘Cell Reports Medicine’. Este analiza la carga global, regional y nacional de las cefaleas con previsión a 25 años.

En el periodo analizado, de 1990 a 2021, se produjo un aumento considerable del número total de casos de migraña, pasando de 732,6 millones a 1.160 millones. Esto, supone un aumento de cerca del 58%. La incidencia también pasó de unos 63 millones de casos nuevos al año en todo el mundo a unos 90 millones, suponiendo un aumento del 42%, así como la carga en años vividos con discapacidad que también aumentó. De hecho, se estima que la carga de años vividos con discapacidad alcance un pico alrededor del año 2029.

“Son datos alarmantes. A pesar del gran impacto que tienen, no se reconoce como una enfermedad grave que causa un gran sufrimiento y discapacidad”, comenta Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

“Desde la Fundación queremos darle toda la visibilidad que se merece, transmitiendo el sufrimiento real y las necesidades de estas personas y la responsabilidad que tenemos como sociedad en la atención que deberían recibir estas personas. Incluso es sorprendente que hoy en día en nuestro país no se incluya su farmacopea como una enfermedad crónica lo que hace que algunos pacientes tengan dificultades en la compra de los tratamientos”, añade.

Un dolor intenso e incapacitante

La migraña se manifiesta con dolor pulsátil, náuseas, vómitos y una intensa sensibilidad a la luz y al sonido. Así, es la enfermedad más discapacitante en mujeres menores de 50 años. Pese a ello, sigue siendo una patología rodeada de estigmas, desinformación y, sobre todo, de una gran falta de reconocimiento social.

Este estudio, que pertenece al proyecto Global Burden of Disease (GBD) y valora la carga de las cefaleas, principalmente de la migraña y la cefalea tipo tensional, con proyecciones al año 2050, subraya que existe una carga desproporcionada en mujeres de 30 a 44 años, especialmente en países desarrollados, lo que se asocia a una compleja interacción de factores biológicos, ambientales y psicológicos.

José Miguel Láinez, director de la Fundación Española de Cefaleas (FECEF), señala que no solo es más frecuente en mujeres, sino también más incapacitante. Esto, especialmente en las etapas más productivas, limitando su capacidad para el desarrollo de una vida profesional y familiar.

“Esto subraya la necesidad de realizar iniciativas de salud pública centradas en intervenciones personalizadas, como la educación, el diagnóstico temprano y políticas sanitarias con perspectiva de género, para reducir los efectos a largo plazo en las mujeres, especialmente abordando los desafíos psicosociales específicos a los que se enfrentan”, añade.

Cambios hormonales se vinculan a la migraña

Las fluctuaciones hormonales podrían desempeñar un papel esencial en la fisiopatología de las migrañas. En particular los cambios en los niveles de estrógenos durante el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia.

“Estas fluctuaciones, combinadas con las exigencias de conciliar la familia, el trabajo, etcétera pueden contribuir a una mayor prevalencia de cefaleas en mujeres. Además, trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión, más comunes en las mujeres, podrían exacerbar la frecuencia y la gravedad de las migrañas”, explica Roberto Belvís, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN.

El estudio precisa que a pesar de que la carga de muchos trastornos incapacitantes disminuyó con el desarrollo socio-económico, no ocurre igual con la migraña. En este sentido, Láinez ha hecho hincapié en que se lleven a cabo esfuerzos continuos y específicos de salud pública para grupos demográficos desproporcionados.

Entre los trastornos que han disminuido están las enfermedades infecciosas y parasitarias, las complicaciones del embarazo y el parto, los problemas neonatales y nutricionales. Así como algunas enfermedades no transmisibles controladas, como la cardiopatía isquémica.

Causas y tratamiento

La migraña es una enfermedad neurológica con una posible base genética, aunque se desconocen los mecanismos exactos. Se cree que puede estar relacionada con cambios en ciertas sustancias químicas del cerebro.

No existe una cura, pero hay tratamientos para aliviar los síntomas y reducir la frecuencia de los ataques. Estos incluyen medicamentos analgésicos para el dolor y tratamientos preventivos para los casos más frecuentes. Además de cambios en el estilo de vida.