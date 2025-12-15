COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Quito
Sociedad

Los Centros de Revisión Vehicular de Quito tendrán horarios extendidos en diciembre

En diciembre, los Centros de Revisión Vehicular en Quito tendrán horarios especiales. Cumplir con la revisión y matriculación evitará multas y sanciones por incumplimiento.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Los Centros de Revisión Vehicular de Quito tendrán horarios extendidos en diciembre
Uno de los centros de revisión.
Los Centros de Revisión Vehicular de Quito tendrán horarios extendidos en diciembre
Uno de los centros de revisión.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Durante diciembre, los Centros de Revisión Vehicular en Quito operarán con horarios extendidos. AMT recuerda a los conductores cumplir con la revisión y matriculación para evitar multas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha establecido un horario especial para los Centros de Revisión Técnica Vehicular durante todo diciembre, en un esfuerzo por facilitar el cumplimiento de la revisión y matriculación de vehículos. Los conductores deberán cumplir con estas obligaciones antes de fin de año para evitar multas adicionales.

Horarios de atención en diciembre

Durante el mes de diciembre, los Centros de Revisión Vehicular ubicados en los sectores de Florida, San Isidro del Inca, Guamaní, Carapungo, Guajaló y Los Chillos contarán con un horario de atención extendido para asegurar que todos los conductores puedan cumplir con la revisión técnica y la matriculación de sus vehículos antes del cierre del año fiscal.

Horarios de atención:

  • Lunes a viernes: 07h30 a 17h00

  • Sábados 20 y 27: 07h30 a 17h00

  • Viernes 26: 07h30 a 18h00

Estos horarios especiales permiten a los ciudadanos más flexibilidad para realizar sus trámites, evitando así las largas filas de última hora.

Multas por incumplimiento

La AMT también recuerda que aquellos conductores que no cumplan con la calendarización de la revisión y matriculación estarán sujetos a varias multas. Estas sanciones se aplican de acuerdo con las normas vigentes:

  • USD 25 por calendarización (cuando no se ha realizado la revisión y matriculación de acuerdo con el último dígito de la placa).

  • USD 25 por recargo anual por no haber pagado la matrícula del vehículo en el período establecido.

  • USD 50 por convocatoria (si el conductor no asiste a la revisión o no aprueba la misma).

Es crucial que los propietarios de vehículos programen su cita para evitar estos recargos y sanciones económicas que afectan el presupuesto familiar.

Importancia de cumplir con los plazos establecidos

El cumplimiento con las fechas estipuladas para la revisión y matriculación vehicular es clave para la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos. Además, las fechas de cierre del año fiscal serán oportunamente comunicadas a través de los canales oficiales de la AMT. Es importante que los conductores se mantengan informados a través de los medios oficiales para evitar contratiempos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO