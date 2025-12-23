COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Gastronomía

Los cócteles más populares para acompañar las fiestas de Navidad

Los cócteles navideños combinan tradición y sabor; estas cinco opciones destacan por su popularidad, facilidad de preparación y aceptación en reuniones familiares y celebraciones.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¿Qué servir en Navidad? Estos cinco cócteles son los favoritos de la temporada
¿Qué servir en Navidad? Estos cinco cócteles son los favoritos de la temporada
¿Qué servir en Navidad? Estos cinco cócteles son los favoritos de la temporada

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Durante la temporada navideña, los cócteles se convierten en un complemento habitual de las celebraciones familiares y reuniones sociales. Algunas preparaciones destacan por su sabor, presentación y versatilidad, lo que las posiciona entre las más elegidas en esta época del año.

A continuación, una selección de cinco cócteles que suelen figurar entre los favoritos de Navidad, tanto por su tradición como por su aceptación general.

1. Ponche navideño

El ponche navideño es una de las bebidas más tradicionales de la temporada. Se prepara a base de frutas, especias como canela y clavo de olor, y puede incluir o no alcohol. Su carácter caliente o templado lo hace ideal para compartir en reuniones familiares numerosas.

Este cóctel destaca por su aroma especiado y por permitir variaciones según la región y los ingredientes disponibles.

2. Cóctel de manzana y canela

Mocktail Manzana-Canela

El cóctel de manzana y canela combina jugo o sidra de manzana con especias típicas de Navidad. Puede servirse frío o caliente y suele decorarse con rodajas de manzana o ramas de canela.

Es una opción popular por su sabor suave y su asociación directa con los aromas característicos de la temporada.

3. Margarita navideña

La margarita navideña es una versión adaptada del cóctel clásico, a la que se incorporan sabores como arándano, granada o naranja. Estos ingredientes aportan un color rojo intenso, muy asociado con la Navidad.

Su presentación llamativa y su equilibrio entre dulce y ácido la convierten en una alternativa frecuente en celebraciones nocturnas.

4. Cóctel de arándanos

COCKTAIL MOJITO / TUTORIAL BARTENDER

El cóctel de arándanos se elabora con jugo natural de esta fruta, combinado con bebidas claras o espumantes. Su color y frescura lo hacen atractivo para mesas festivas.

Es valorado por su ligereza y por adaptarse fácilmente a versiones sin alcohol, lo que amplía su consumo entre distintos públicos.

5. Vino caliente especiado

El vino caliente especiado es una bebida tradicional en varias regiones durante el invierno. Se prepara calentando vino tinto con canela, clavo, cáscara de naranja y, en algunos casos, azúcar o miel.

Su consumo está asociado a climas frescos y reuniones nocturnas, y destaca por su sabor intenso y su efecto reconfortante.

Una elección acorde a cada celebración

Estos cinco cócteles figuran entre los más recomendados para Navidad por su variedad, tradición y facilidad de preparación. La elección dependerá del tipo de reunión, el clima y las preferencias de los invitados, manteniendo siempre un consumo responsable.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Felipe Caicedo: “Quiero retirarme, no quiero saber nada de fútbol” tras muerte de Pineida

Daniel Noboa recibe en Carondelet al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Refuerzan presencia de uniformados en el centro de Santo Domingo por alta afluencia comercial

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba ley contra apoyo a bloqueos y “piratería” petrolera

Tenista Maikel Villalona recibe suspensión de cuatro años y seis meses por infracciones anticorrupción

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Felipe Caicedo: “Quiero retirarme, no quiero saber nada de fútbol” tras muerte de Pineida

Daniel Noboa recibe en Carondelet al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Refuerzan presencia de uniformados en el centro de Santo Domingo por alta afluencia comercial

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba ley contra apoyo a bloqueos y “piratería” petrolera

Tenista Maikel Villalona recibe suspensión de cuatro años y seis meses por infracciones anticorrupción

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Felipe Caicedo: “Quiero retirarme, no quiero saber nada de fútbol” tras muerte de Pineida

Daniel Noboa recibe en Carondelet al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Refuerzan presencia de uniformados en el centro de Santo Domingo por alta afluencia comercial

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba ley contra apoyo a bloqueos y “piratería” petrolera

Tenista Maikel Villalona recibe suspensión de cuatro años y seis meses por infracciones anticorrupción

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO