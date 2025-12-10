Los hijos de Shakira suben al escenario en Argentina para interpretar ‘Acróstico’ en vivo por primera vez: “Fue mágico”

La cantante colombiana Shakira sorprendió al público al presentar por primera vez en vivo la canción ‘Acróstico’ junto a sus hijos Milan y Sasha, el reciente martes 9 de diciembre.

El emotivo momento se dio en el estadio José Amalfitani Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina, ante más de 50.000 asistentes, como parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Un momento único de Shakira y sus hijos

La interpretación de ‘Acróstico’, tema musical que habla sobre el amor familiar, fue conmovedora y una verdadera sorpresa para el público.

Para ese momento, madre e hijos lucieron atuendos celestes, a juego. Al subir al escenario, Milan y Sasha besaron a la cantante, para luego cantar cada uno, en medio de la ovación de los presentes.

El debut en directo ocurrió en la segunda de tres fechas programadas en el estadio Vélez Sarsfield, los días 8, 9 y 11 de diciembre de 2025, que forman parte del cierre de la etapa argentina de la gira.

“Fue mágico cantar con mis hijos”

Videos del momento familiar se viralizaron rápidamente este miércoles. Mientras que Shakira se pronunció a través de redes sociales y destacó lo que significó para ella.

“Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!”, escribió en un post que incluyó dos fotos y un video de la interpretación musical.

Cabe mencionar que Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015, han acompañado a su madre en la actual gira, pero esta fue su primera actuación vocal en vivo ante un estadio lleno.

‘Acróstico’ nació tras la ruptura de Shakira y Piqué

‘Acróstico’ se lanzó el 11 de mayo de 2023, poco después de la separación de Shakira y Gerard Piqué, padre de los niños.

La canción, una balada dedicada a Milan y Sasha, forma parte del álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y tiene una poderosa letra.

En su estreno, Shakira explicó que sus hijos contribuyeron con sus voces en la versión de estudio y en el videoclip, donde también tocaron el piano.

El episodio de este miércoles refuerza el enfoque temático de la gira en la resiliencia y el amor maternal, elementos centrales en “Acróstico”. Además, representa los primeros pasos de los dos niños en la música, exponiendo el talento que heredaron de su famosa madre.