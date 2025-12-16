Los hisopos no solo sirven para limpiar los oídos: tienen otra función que casi nadie conoce

Durante décadas, los hisopos de algodón han sido utilizados para la higiene del oído en hogares de todo el mundo; sin embargo, especialistas médicos, desde hace años, advierten que su uso en el conducto auditivo no solo es innecesario, sino que puede provocar problemas de salud, debido a que no fueron diseñados para esa función.

El uso de hisopos de algodón para limpiar los oídos se ha convertido en un hábito cotidiano, pese a que organismos sanitarios y profesionales de la salud desaconsejan esta práctica. Según especialistas citados por medios como la BBC, introducir estos objetos en el oído puede provocar que el cerumen se desplace hacia el interior en lugar de eliminarse.

La cera del oído, conocida como cerumen, cumple una función biológica relevante. Actúa como barrera protectora frente a bacterias, atrapa partículas de polvo y ayuda a mantener lubricado el conducto auditivo. El oído cuenta con un mecanismo natural de limpieza que expulsa progresivamente el exceso de cerumen hacia el exterior.

Cuando se introduce un bastoncillo en el canal auditivo, existe el riesgo de compactar la cera contra el tímpano, lo que puede causar tapones, sensación de oído bloqueado, disminución temporal de la audición e incluso lesiones en el conducto si se ejerce presión excesiva.

Origen y función real del hisopos de algodón

El bastoncillo de algodón moderno fue creado a principios del siglo XX por Leo Gerstenzang, inventor polaco-estadounidense. La idea surgió tras observar cómo se utilizaba algodón enrollado en palillos para la higiene externa de bebés, especialmente en zonas delicadas.

Desde su lanzamiento comercial, el producto estuvo orientado a la limpieza superficial y tareas de precisión, no al uso interno en el oído. Con el paso del tiempo, su aplicación se popularizó de manera distinta a su propósito original.

Actualmente, marcas históricamente vinculadas a este producto, como Q-tips, especifican en sus recomendaciones que los bastoncillos están destinados a uso externo y no deben introducirse en el conducto auditivo, una advertencia alineada con las indicaciones médicas.

Usos recomendados y seguros

Lejos del oído, los hisopos de algodón siguen siendo herramientas útiles en múltiples tareas domésticas y de cuidado personal. Su diseño los hace adecuados para trabajos que requieren precisión y suavidad, siempre en superficies externas.

Entre los usos habituales se encuentran la limpieza de teclados, ranuras y pequeños recovecos; la eliminación de polvo en aparatos electrónicos; la aplicación o corrección de maquillaje; el retoque de esmalte de uñas; y la limpieza delicada de lentes, sensores o puertos de carga, siempre con cuidado.

Estos usos coinciden con la finalidad para la que fueron concebidos, evitando riesgos innecesarios para la salud auditiva.

Recomendaciones para la higiene del oído

Los especialistas coinciden en una recomendación básica: no introducir objetos en el oído. La higiene debe limitarse al pabellón auditivo externo, que puede limpiarse suavemente con una toalla o gasa después del baño.

En casos de acumulación excesiva de cerumen o molestias persistentes, se aconseja recurrir a soluciones específicas. Es importante evitar remedios caseros invasivos y acudir a un profesional sanitario para una limpieza segura. La recomendación médica es clara: si un objeto cabe en el oído, probablemente no debería introducirse.