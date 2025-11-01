Los hombres asesinados en la Ruta del Choclo, de Portoviejo, eran oriundos de Manta

Los dos hombres que fueron asesinados el reciente jueves en la Ruta del Choclo no vivían en Portoviejo, eran oriundos de la ciudad de Manta.

Se trató de un nuevo crimen en la capital manabita, que por estos días se ha convertido en uno de los cantones más violentos de Ecuador.

Identifican a hombre asesinados en Portoviejo

Los sujetos asesinados a bala se llamaban Segundo Intriago y Geovanny Saltos. Sus cuerpos fueron retirados ayer del centro forense de la capital manabita por sus familiares para ser llevados a velar a sus viviendas.

Esto, luego de que se les realizaron las autopsias como determina la ley. La Policía avanza con las investigaciones para tratar de determinar la identidad y paradero de quienes cometieron este doble asesinato.

Según los registros de la Policía, una de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas.

Los llevaron a la carretera para matarlos

Estos dos hombres fueron hallados muertos la mañana del jueves en la vía conocida como la Ruta del Choclo que queda en la parroquia Simón Bolívar, al pasar la ciudadela La Alborada de Portoviejo.

Las víctimas presentaban impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según se conoció. Su cadáveres estaban a ambos costados de la carretera.

Al lugar del crimen, a pesar de ser una vía asfaltada, no es fácil llegar a pie, ya que queda en una loma y muy poca gente transita por allí, por lo cual se presume que a Intriago y Saltos los llevaron en un vehículo hasta ese sitio para acabar con ellos.

En la Ruta del Choclo no existen cámaras de seguridad, pero en la ciudadela La Alborada, por donde se accede a esta vía, sí hay cámaras del ECU9 11 en distintos puntos, las cuales podrían arrojar pistas para la investigación.

Portoviejo vive una ola de violencia

Este doble crimen fue el último caso de violencia criminal ocurrido en octubre en Portoviejo, pero no el único, ya que durante todo este mes se reportaron asesinatos.

Uno de los casos más dolorosos ocurrió la noche del martes en el reasentamiento San Alejo, ubicado en la avenida del Ejército. Hasta este sector llegaron hombres armados y descargaron una ráfaga de disparos contra una vivienda donde se celebraba una fiesta infantil.

A causa de este ataque dos personas quedaron heridas y otras dos fallecieron; entre las víctimas mortales estuvo un niño de apenas dos años de edad, a quien habían llevado a la fiesta.

Un día antes, el lunes 27 de octubre, se registraron tres asesinatos en diferentes sectores de Portoviejo. El primero en caer abatido fue Mario Menéndez. A su casa, en la ciudadela Pompilio Galarza, ingresaron hombres armados en horas de la madrugada y le dispararon.

Ya en la tarde, un nuevo crimen se reportó, en esta ocasión en la ciudadela Nuevo Portoviejo, donde también dentro de una casa mataron a balazos a Borys Mantuano.

La violencia terminó en la noche con el crimen de Alfonso Intriago. A él lo balearon entre las calles San Francisco y San Rafael, en la parroquia San Pablo. (13).