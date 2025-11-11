COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Música

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Los conciertos de Shakira en Quito han desatado un fenómeno en redes sociales, con videos de hombres disfrutando el show y con disfraces del videoclip 'Las de la Intuición'.
3 minutos de lectura
Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador
Videos de hombres disfrutando de la fiebre de Shakira se toman las redes sociales.
Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador
Videos de hombres disfrutando de la fiebre de Shakira se toman las redes sociales.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Shakira llegó a Ecuador hace cuatro días con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, un título que hace alusión al empoderamiento femenino. Sin embargo, quienes parecen haber disfrutado más de sus conciertos en el país son los hombres. 

Shakira también inspira a los hombres

En redes sociales, el género masculino se roba los reflectores. Videos virales en plataformas como Instagram, TikTok y X muestran a hombres bailando y vestidos con pelucas y atuendos inspirados en el videoclip ‘Las de la Intuición’, el famoso tema de Shakira lanzado en 2007.

Por ejemplo, la usuaria de Tiktok Jhoss Armijos publicó un video grabado en los alrededores del Quicentro Norte de Quito, donde se ve a un grupo de amigos caminando por la calle. Ellos lucieron el famoso disfraz de dicha canción: falda negra, camisa blanca y peluca morada.

Mientras que Jazz Arreaga publicó otro clip que muestra a hombres bailando en las gradas del estadio Olímpico Atahualpa. “Y las mujeres somos las de la intuición…”, escribió la joven, destacando que ese tema musical fue escrito originalmente para destacar un don de las féminas.

Comió ceviche y fue al estadio: Shakira “recorrió” varios rincones de Manabí gracias a la Inteligencia Artificial

El médico manabita Bosco Mendoza también se unió a la tendencia, publicando un video que lo muestra a él y varios amigos con pelucas morada. La grabación los incluye a ellos antes y durante el concierto de la colombiana. “Puro acolite acompañando a mi esposa en el concierto, un show increíble”, detalló el reconocido cirujano.

Un himno para hombres y mujeres

El videoclip ‘Las de la Intuición’ se lanzó como sencillo del álbum Oral Fixation, Vol. 2, y acumuló más de 500 millones de vistas en YouTube hasta 2025.

Su temática ha inspirado tendencias globales de cosplay, especialmente en Latinoamérica. Ecuador no ha estado excepto. De hecho, en cada Halloween se puede ver a muchos hombres vestidos como ‘Shaki’ en su famoso ese video.

Sin duda se trata de un divertido homenaje a la que es considerada la artista latina más importante del mundo.

Shakira y sus tres shows en Ecuador

Los conciertos de Shakira en Ecuador, parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, han congregado a decenas de miles de fans en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Los dos primeros shows se vivieron el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, con un repertorio que incluyó éxitos como ‘Loba’, ‘Te Felicito’ y ‘Hips Don’t Lie’. El tercero está programado para este martes.

Cabe destacar que Shakira amplió su paso por Ecuador a tres conciertos en la misma locación ante la demanda de entradas. Estas se agotaron en menos de 24 horas tras su lanzamiento.

Cada noche atrajo a más de 35.000 espectadores, generando un impacto económico estimado en millones de dólares para la ciudad.

