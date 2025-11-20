No estará en ‘Los Kiños del año’: La influencer ecuatoriana Lalama confirma embarazo en medio de advertencias de demanda

La influencer ecuatoriana Génesis Lalama, conocida como Lalama Onofre, confirmó públicamente su embarazo tras la polémica generada por su no participación en el evento ‘Los Kiños del Año’.

Lo hizo a través de un live de Tiktok, donde indicó que no teme las advertencias de demanda hechas por Kike Jav, organizador del espectáculo que convierte a los influencers en boxeadores durante una noche.

Así surgió la polémica entre Lalama y Kike Jav

La polémica inició luego de que Kike Jav, también influencer, expuso que Génesis Lalama está embarazada y no podrá ser parte de la mediática pelea de box.

Para él, se trató de una “irresponsabilidad”, ya que la creadora de contenido le presentó una prueba de gestación negativa hace un mes, firmando el contrato para el evento. Sin embargo, tres semanas después le comunicó que está embarazada, agregando una prueba positiva.

Jav compartió públicamente la primera prueba y un audio donde, según él, Lalama solicitaba continuar en la pelea, proponiendo perder voluntariamente y evitar impactos en el abdomen para minimizar riesgos. “No podía permitir que pelee así. Tengo una responsabilidad con Génesis y con el bebé”, dijo Jav, confirmando su retiro del evento y que analiza demandarla por incumplimiento de contrato.

No teme a las demandas

Durante un live en TikTok, Lalama abordó las advertencias de posible demanda. “Que lo hagan. Yo tengo mi abogado, no tengo ningún problema. Yo hablé con Kike y no he incumplido nada”, declaró, reafirmando que no ocultó su estado de manera intencional.

La influencer detalló que aún no determina exactamente los meses de gestación y planea dar a luz en una clínica privada. Anunció que pronto compartirá la ecografía del bebé.

Entre los síntomas mencionados, Lalama relató náuseas, vómitos y rechazo a ciertos alimentos como el atún, síntomas comunes en las primeras etapas de la gestación.

No es la primera polémica en ‘Los Kiños del Año’

‘Los Kiños del Año’, en su edición 2025, se presenta como un espectáculo de boxeo amateur entre influencers y figuras públicas, transmitido en vivo por YouTube y con ediciones previas en Guayaquil y Quito.

La primera versión en 2024 fue el segundo evento más visto del año en Ecuador, según el organizador.

El evento ha enfrentado polémicas previas, como incumplimientos contractuales en julio pasado, donde Jav denunció a participantes por no cumplir términos.

Lalama, de 25 años, ganó notoriedad tras su compromiso público en el ring durante la edición de Guayaquil, del 24 de julio pasado. Allí perdió ante Johanna ‘Chacatá’ Viveros.