Los niños de Nansana Kids Foundation que conquistaron TikTok con canciones ecuatorianas ahora quieren visitar el país

El grupo de niños ugandeses Nansana Kids Foundation pidió públicamente a las autoridades de Ecuador, mediante un video difundido en TikTok, apoyo para viajar al país, motivados por su deseo de conocer distintas regiones ecuatorianas y agradecer la acogida que ha generado el contenido que comparten en redes.

El video dirigido a las autoridades ecuatorianas

El grupo infantil Nansana Kids Foundation, conocido por su contenido artístico y coreográfico, publicó recientemente un video en el que expresa su deseo de viajar a Ecuador. La grabación está dirigida al presidente Daniel Noboa, a la primera dama Lavinia Valbonesi y al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

En el video, los integrantes manifestaron su interés por recorrer lugares como Guaranda, Esmeraldas y otros destinos, con el objetivo de conocer la diversidad cultural y geográfica del país. También destacaron su deseo de “sentir el amor y la hospitalidad de los ecuatorianos”, según se menciona en la publicación.

La fundación, integrada por aproximadamente 15 niños y adolescentes, ha utilizado sus redes para promover actividades artísticas como baile, música y dramatización, buscando visibilizar el talento juvenil de su comunidad en Uganda.

Un mes de contenido inspirado en Ecuador

Desde inicios de noviembre, el grupo ha compartido en TikTok una serie de videos interpretando bailes de géneros ecuatorianos y canciones populares. Para sus videos utilizan instrumentos elaborados con materiales como cartón, madera y objetos reciclados. Estas creaciones forman parte de su estilo característico de producción artesanal y participación comunitaria.

Los niños han recreado temas que gozan de alta difusión en Ecuador, lo que ha despertado la atención de usuarios dentro y fuera del país. Algunos videos han superado los 3 millones de reproducciones, impulsando la visibilidad del grupo a escala internacional.

Los integrantes de Nansana Kids Foundation llevan varios años desarrollando proyectos artísticos como parte de programas sociales locales.

Reacciones y alcance en redes sociales

Las publicaciones han generado numerosas interacciones en TikTok, donde predominan mensajes de usuarios ecuatorianos expresando agradecimiento por el reconocimiento cultural y admiración por el talento del grupo. Diversos comentarios destacan la alegría con la que los niños interpretan las canciones y el interés que muestran por Ecuador.

Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han respondido públicamente al pedido del grupo. Sin embargo, el contenido continúa circulando en redes, incrementando la expectativa sobre una posible respuesta oficial o la intervención de organizaciones culturales y de cooperación internacional.

De acuerdo con la descripción de la fundación, sus actividades buscan promover oportunidades de intercambio cultural entre los países latinoamericanos.

Antecedente: su visita a Bolivia en 2025

Nansana Kids Foundation ya ha realizado viajes internacionales. A finales de febrero de 2025, el grupo logró visitar Bolivia tras un esfuerzo similar en redes sociales, donde solicitaron apoyo para conocer ese país.

Durante su visita, permanecieron una semana en territorio boliviano y participaron en actividades culturales, incluida su presentación en el Carnaval de Oruro. Este es uno de los eventos más representativos del país andino. También visitaron el Salar de Uyuni, donde generaron contenido audiovisual que alcanzó gran difusión.

Este antecedente refleja que la fundación ha realizado gestiones previas para interactuar con diferentes culturas, promoviendo el aprendizaje artístico y la proyección internacional de sus integrantes.