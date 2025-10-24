COMUNIDAD POR USD 1
Los restos de Paulina Tamayo reposan en una urna de madera: “Ya está todo como tú nos lo pediste»

La familia de Paulina Tamayo cumplen su última voluntad. Su morada eterna será de acceso a sus seguidores.
3 minutos de lectura
La cremación fue parte de la última voluntad de la artista ecuatoriana.
La cremación fue parte de la última voluntad de la artista ecuatoriana.
La cremación fue parte de la última voluntad de la artista ecuatoriana.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Los seguidores y allegados de la cantante ecuatoriana Paulina Tamayo, fallecida el pasado 20 de octubre de 2025, tendrán acceso a su ‘última morada’, tal como era su deseo.

La mañana de este viernes, Willie Tamayo, hijo de la famosa artista, publicó un video en su cuenta de Facebook, donde expresó: «Ya está, todo como tú nos lo pediste mi Paulina Eterna».

Paulina Tamayo fue cremada

Según se informó, el cuerpo de la quiteña fue cremado y sus cenizas ahora reposan en una urna fúnebre, elaborada con madera.

En el clip publicado por su hijo se muestra la urna, que tiene grabado los nombres Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos. Además, tiene la fecha de su deceso.

Cabe mencionar que la muerte de Paulina Tamayo se anunció el pasado martes 21 de octubre. Sin embargo, esta se habría dado el 20, tal y como consta en su urna mortuoria.

Por otra parte, en las redes sociales de la cantante se informó que sus fanáticos podrán visitar su lugar de descanso eterno desde este sábado, 25 de octubre. «A partir del día de mañana podrán visitar el lugar donde descansarán sus restos. Ya comunicaremos de manera oficial toda la información», se indicó.

Miles de personas despidieron a ‘La Grande del Ecuador’

Desde la noche del pasado martes y la mañana del miércoles, miles de personas se citaron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, de Quito, donde se realizó la velación pública de Paulina Tamayo.

En el lugar se vivieron momentos conmovedores, con muestras de afecto y honores para ‘La Grande del Ecuador’.

Durante la jornada se escucharon varias canciones de ‘La Grande del Ecuador’. Entre ellas, ‘Avecilla’. ‘Morena la ingratitud’, ‘Parece Mentira’, entre otros temas. «Yo sabía que era querida, pero no tan amada como ahora se ha demostrado», dijo Willie Tamayo a Primicias.

Cerca del mediodía del miércoles, una multitud acompañó al féretro de la cantante hasta la Basílica del Voto Nacional, en el centro histórico de Quito, en donde se desarrolló una misa exequial.

Se apagó la voz de Paulina Tamayo, pero su legado seguirá

Paulina Tamayo murió tras sufrir una insuficiencia respiratoria, de acuerdo con el parte médico, dejando un gran vacío en la música nacional.

Ella se consolidó como una de las voces más importantes de Ecuador, especialmente en géneros tradicionales como el pasillo, albazo, sanjuanito y yaraví. Con más de 40 años de trayectoria, grabó decenas de álbumes. Además, se presentó en escenarios nacionales e internacionales, y fue reconocida en vida con múltiples premios y homenajes.

Nacida en Quito, Tamayo inició su carrera artística desde la infancia. A lo largo de los años se convirtió en un símbolo cultural del país, defendiendo con orgullo la música autóctona y acercando a nuevas generaciones a los ritmos tradicionales del país.

