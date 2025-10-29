COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Europa

Los sospechosos del robo del Museo del Louvre admitieron «parcialmente su participación», según la fiscal de París

La fiscal de París admitió que las joyas sustraídas del Museo del Louvre aún no han sido recuperadas. Aún se buscan a otros involucrados en el hecho.
Vista del Museo del Louvre, de París, Francia.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció este miércoles que los sospechosos detenidos por el robo de ocho piezas de joyería en el Museo del Louvre de París han «admitido parcialmente su participación» en el asalto, que tuvo lugar hace ya diez días y del que no se han recuperado los objetos robados.

Beccuau indicó que solicitó prisión preventiva para los dos sospechosos, que son investigados por robo organización y asociación delictiva. Ambos se enfrentan a 15 años de prisión y una multa por el primer cargo, y a diez años por el segundo delito.

Como todavía no se han detenido a todas las personas que participaron en el robo, rechazó dar «más detalles sobre la información» que tienen. «La investigación se mantiene confidencial con respecto a los que todavía se encuentran prófugos«, aclaró, tras reiterar que «la investigación continúa» y que «quedan muchos elementos por explorar».

De hecho, indicó que «no descarta la posibilidad» de que se trate de un grupo de más de cuatro delincuentes, aunque las cámaras solo grabaron a este número de personas en las proximidades de la pinacoteca.

Las joyas sustraídas no aparecen

Por el momento, las joyas «siguen desaparecidas». «Todavía no están en nuestro poder», reconociódurante una conferencia de prensa. Por otro lado, descartó que los autores del robo «tuvieran complicidad alguna dentro del museo», según la evidencia que tienen las autoridades en este momento.

El robo se produjo el domingo 19 de octubre poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes.

La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir, y reabrió el miércoles pasado.

¿Cómo fue el robo en el Museo del Louvre?

El domingo 19 de octubre de 2025, un audaz robo sacudió el Museo del Louvre en París. Cuatro ladrones, disfrazados de obreros, usaron una grúa para escalar y romper una ventana de la Galerie d’Apollon durante horario de apertura. En solo siete minutos, forzaron vitrinas con amoladoras y sustrajeron ocho piezas de las Joyas de la Corona francesa. Están valoradas en unos 102 millones de dólares.

Entre las gemas perdidas destacan el collar de esmeraldas de la emperatriz Marie-Louise, un arete de zafiro de la reina Marie-Amélie, la tiara de la emperatriz Eugénie y un broche relicario. Estas reliquias, símbolos de la monarquía napoleónica, representan un «ataque al patrimonio histórico», según el presidente Emmanuel Macron.

El atraco expuso fallos en la vigilancia: cámaras insuficientes y alarmas tardías. El museo cerró temporalmente, y la directora Laurence des Cars ofreció su renuncia, rechazada.

Expertos temen que las joyas, desarmables, se fundan en el mercado negro, dejando una herida irreparable en la herencia francesa.

