Los televisores Samsung integrarán Google Fotos en 2026

Samsung incorporará el servicio Google Fotos en sus televisores inteligentes a partir de 2026, con el objetivo de que los usuarios puedan ver, organizar y crear recuerdos fotográficos en pantalla grande, integrando además funciones basadas en inteligencia artificial, según informó la compañía tecnológica.

La Samsung confirmó que trabaja en la integración de Google Fotos en su ecosistema de televisores. Esta novedad está orientada a transformar el televisor en un espacio central para revivir recuerdos familiares. La compañía explicó que esta función permitirá a los usuarios acceder directamente a su biblioteca de fotos desde el televisor, sin necesidad de dispositivos adicionales.

Con esta integración, las imágenes capturadas con teléfonos móviles se transferirán automáticamente a los televisores Samsung, donde se mostrarán organizadas por personas, lugares y momentos significativos. Este sistema de clasificación busca facilitar la exploración de grandes volúmenes de fotografías y mejorar la experiencia visual en pantallas de gran formato.

Según la firma, la propuesta está pensada para que los hogares puedan compartir recuerdos de forma colectiva, aprovechando las capacidades visuales de los Smart TV y el uso cotidiano del televisor como punto de reunión familiar.

Inteligencia artificial y personalización

Samsung señaló que la experiencia se ampliará con su tecnología propia de inteligencia artificial Vision AI Companion (VAC), diseñada para destacar recuerdos relevantes a lo largo del día. Esta herramienta seleccionará fotografías de manera contextual y las mostrará de forma dinámica, sin necesidad de búsquedas manuales.

Las imágenes también podrán aparecer de forma natural dentro de interfaces como Daily+ y Daily Board, funciones del sistema de los televisores Samsung que centralizan información, contenidos y recomendaciones personalizadas. Con ello, las fotografías pasarán a formar parte del uso cotidiano del televisor, más allá de una simple galería.

De acuerdo con la empresa, esta integración refuerza su estrategia de televisores inteligentes impulsados por IA, donde el contenido se adapta a los hábitos y preferencias de los usuarios.

Despliegue progresivo en 2026

La llegada de Google Fotos a los televisores Samsung se realizará de forma progresiva durante 2026. A inicios de ese año estará disponible la función ‘Recuerdos’. Esta mostrará historias seleccionadas automáticamente en función de personas, ubicaciones y momentos relevantes almacenados en la cuenta del usuario.

En una segunda fase, prevista para finales de 2026, se habilitará ‘Crear con IA’, una herramienta que permitirá generar composiciones visuales mediante plantillas temáticas. Estas plantillas estarán impulsadas por Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes desarrollado por Google DeepMind.

Además, se incorporarán los ‘Resultados personalizados’. Esta función permitirá visualizar fotografías relacionadas mediante presentaciones de diapositivas automáticas, organizadas según temas o recuerdos específicos, como viajes, celebraciones o fechas especiales.

Impacto en el ecosistema Smart TV

La integración de Google Fotos refuerza la colaboración entre Samsung y Google, y consolida al televisor como un dispositivo clave dentro del ecosistema digital del hogar. Al incorporar servicios de almacenamiento en la nube y herramientas creativas con IA, los Smart TV amplían su uso más allá del entretenimiento tradicional.

Samsung no detalló aún qué modelos de televisores serán compatibles. Se espera que la función llegue a equipos con plataformas recientes y soporte para inteligencia artificial. Tampoco se han precisado requisitos adicionales de suscripción, más allá del uso estándar de Google Fotos.

Con este anuncio, Samsung apunta a ofrecer una experiencia visual más personal y conectada, alineada con la tendencia de integrar servicios en la nube e inteligencia artificial en dispositivos de uso cotidiano.