Luis Caicedo será operado de urgencia por apendicitis y deja a Emelec con un defensor menos

Luis Caicedo, uno de los defensores de Emelec, enfrenta una situación médica urgente que lo aleja de la competencia. El zaguero resultó diagnosticado con apendicitis y trasladado de inmediato a una clínica de Guayaquil, donde permanece bajo observación junto al cuerpo dirigencial del club.

La intervención quirúrgica se efectuará este mismo jueves 4 de diciembre. El procedimiento es prioritario debido a la condición del jugador y a la necesidad de evitar complicaciones.

Este episodio complica el panorama deportivo de Emelec. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista en las primeras horas posteriores a la cirugía. Los médicos evaluarán su respuesta al tratamiento para definir un cronograma realista de rehabilitación. El cuadro guayaquileño esperará su recuperación óptima, pero ya para enfrentar el 2026 ya que es poco probable que llegue para las fechas finales.

Emelec se complica en defensa

La noticia irrumpe en un momento clave de la temporada, cuando el equipo necesitaba estabilidad en su sistema defensivo. Caicedo ha sido pieza constante en la última línea, y su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar la zona central. El plantel ya analiza alternativas internas.

Desde que se confirmó el diagnóstico, la dirigencia eléctrica se ha mantenido cerca del jugador para ofrecer apoyo emocional y logístico, según se pudo conocer. El club considera prioritaria la salud del defensor.

En las próximas horas se espera un parte oficial que detalle el resultado de la cirugía y el estado general del futbolista. El zaguero ya inició el protocolo médico previo a la operación y se mantiene estable, según reportes preliminares. Caicedo participó del encuentro en el que Emelec quedó eliminado de Copa Ecuador a manos de Liga de Quito por marcador global 2-2 y su definición por penales 5-4.

En ese compromiso Caicedo hizo dupla central con Diogo Bagüí y mostraron aplomo sacando el arco azul en cero. Con eso pudieron forzar los penales tras ganarle 1 a 0 al elenco universitario.