Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Música

Luis Fonsi regresa a Ecuador: Cantará en ‘La Gran Feria de Guayaquil’

Luis Fonsi regresa a Ecuador con todos sus éxitos para ser parte de 'La Gran Feria de Guayaquil', junto a otras estrellas.
Luis Fonsi regresa a Ecuador Cantará en 'La Gran Feria de Guayaquil'
El cantante Luis Fonsi de 47 años.
Luis Fonsi regresa a Ecuador Cantará en 'La Gran Feria de Guayaquil'
El cantante Luis Fonsi de 47 años.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación

gabyyaneza@gmail.com

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, dueño de éxitos como ‘Despacito’ e ‘Imagíname sin ti‘, regresa a Ecuador tras dos años de ausencia.

Lo hará para ser parte de ‘La Gran Feria de Guayaquil’, que celebrará los 205 años de Independencia de la ciudad porteña.

Luis Fonsi y más estrellas en un solo lugar

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, anunció a Luis Fonsi como la estrella principal de la feria, la cual se desarrollará del 9 al 12 de octubre, en el Parque Samanes.

Cabe destacar que el intérprete no canta en Ecuador desde el 2023, cuando visitó Riobamba. Mientras que a Guayaquil no llega desde hace siete años. 

La cartelera completa de artista de ‘La Gran Feria de Guayaquil’ es la siguiente:

Jueves 9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle.
Viernes 10 de octubre: Alci Acosta, Kapo y Grupo Niche.
Sábado 11 de octubre: Wilfrido Vargas y Luis Fonsi.
Domingo 12 de octubre: Tranzas, Waldokinc el Troyano, AU-D y Don Medardo y sus Players.

Entradas y acceso a la feria

El evento no solo ofrecerá conciertos, sino una experiencia integral con doce pabellones temáticos que incluyen tecnología, moda, variedades, zona anime y zona gamer, pensados para todos los públicos.

Las entradas tienen los siguientes costos:

Online: USD 10 (tickets.com.ec o WhatsApp: 0980008000).
En boletería: USD 15.
VIP: USD 100.

Cada entrada garantiza acceso a los pabellones y al concierto del día elegido, se informó.

Luis Fonsi y más de 25 años de exitosa carrera musical

Luis Fonsi, nacido el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico, es un cantante, compositor y actor reconocido mundialmente por su versatilidad y éxitos en la música latina.

Inició su carrera en 1998 con su álbum debut ‘Comenzaré’, que destacó por baladas pop románticas. Su estilo evolucionó, fusionando pop, baladas y ritmos tropicales, logrando gran aceptación en América Latina y España.

En 2003, con ‘Abrazar la vida’, consolidó su presencia internacional. Sin embargo, su mayor éxito llegó en 2017 con ‘Despacito’, junto a Daddy Yankee, un fenómeno global que rompió récords, liderando listas como Billboard y ganando múltiples premios, incluidos Latin Grammy.

Fonsi ha lanzado más de diez álbumes, colaborando con artistas como Juan Luis Guerra y Christina Aguilera. Su carisma, voz emotiva y letras universales lo han convertido en un ícono del pop latino, manteniendo relevancia por más de dos décadas.

