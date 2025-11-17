COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

Luisa González asegura que el “no” toma ventaja en el referéndum y consulta popular 2025

Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, reafirma que la población respalda el “no” en las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular 2025, y denuncia intentos de manipular derechos y recursos.
Rueda de prensa de Luisa González de la Revolución Ciudadana sobre resultados del referéndum y consulta popular 2025.
Luisa González se pronuncia ante los primeros resultados de la votación del referéndum y consulta popular 2025, en la sede de la Revolución Ciudadana. Foto: API.
La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, expresó optimismo por los primeros datos publicados por el Consejo Nacional Electoral mientras anticipó que el “no” toma ventaja en el referéndum y consulta popular 2025. Llegó esta noche a la sede de su movimiento en Quito y reafirmó confianza en que la ciudadanía marca un camino claro en defensa de derechos y soberanía.

Luisa González aseguró que la población rechazó cualquier intento de alterar el equilibrio institucional y señaló que Ecuador mantiene una vocación de paz durante el referéndum y consulta popular 2025. Además reiteró que el movimiento observa una participación masiva del electorado que impulsa posiciones firmes sobre las cuatro preguntas sometidas a decisión nacional.

Defensa de Montecristi y críticas a la propuesta de nueva Constitución

Luisa González recordó que la Revolución Ciudadana defiende la Constitución de Montecristi, elaborada en el gobierno de Rafael Correa, porque garantiza la protección de recursos naturales y derechos laborales. Manifestó que la idea de redactar una nueva Constitución responde a intereses que “quieren apropiarse de los recursos naturales, precarizar el trabajo”, algo que generó preocupación dentro de su movimiento.

La dirigente insistió en que ciertos ajustes legales podrían ejecutarse sin convocar una asamblea constituyente, lo que evitaría un gasto cercano a $300 millones. Indicó que este proceso representa un “capricho de Daniel Noboa” que incrementa incertidumbre, altera la seguridad jurídica e impacta la inversión en medio del referéndum y consulta popular 2025.

Señalamientos al CNE y postura ante un eventual triunfo del sí

Durante su intervención, Luisa González cuestionó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y afirmó que “no trabaja para la democracia del país, sino para la familia Noboa”. Añadió que Atamaint actúa como “la jefa de campaña de Daniel Noboa”, lo que intensifica dudas sobre la imparcialidad en el referéndum y consulta popular 2025.

A pesar de los cuestionamientos, Luisa González aseguró que la Revolución Ciudadana participará en cualquier escenario, incluso si el sí logra instalar una asamblea constituyente. Recalcó que su organización política seguirá “luchando por los derechos de los ecuatorianos” y que jamás permitirán que “se rifen la patria”, una frase que generó aplausos entre simpatizantes.

Respaldo electoral y crítica a prácticas repetitivas en cada consulta

Luisa González afirmó que la población brindó un respaldo fuerte al correísmo en las elecciones pasadas, algo que se mantiene en el contexto del referéndum y consulta popular 2025. Destacó que la organización superó techos electorales históricos y señaló que ahora es momento de “dejar el odio y trabajar con amor por este país”.

Finalmente, Luisa González criticó la entrega de bonos y la presencia de autoridades internacionales cada vez que existe una consulta, una práctica que calificó de estrategia repetitiva. Aseguró que “la gente no come cuentos” y mencionó la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como ejemplo del intento de “vender show” durante el proceso.

