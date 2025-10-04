Lujos, viajes y tragedia: así era la vida de Jhosue Morante asesinado en Manta

La tarde del viernes 3 de octubre de 2025, aproximadamente a las 17h00, el creador de contenido ecuatoriano Jhosue Desiderio Morante Crespo, de 26 años, fue asesinado en un ataque armado registrado en el sector Barbasquillo, uno de los más concurridos de Manta, provincia de Manabí. El hecho ocurrió cuando el influencer se movilizaba en un vehículo negro junto a un acompañante, quien resultó herido y fue trasladado a una casa de salud.

Ataque a plena luz del día

Según el parte preliminar de la Policía Nacional, dos individuos que se movilizaban a pie interceptaron el vehículo en el que iba Morante y abrieron fuego en múltiples ocasiones. El ataque se produjo a menos de 100 metros de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector, lo que generó una inmediata reacción de los agentes.

Testigos aseguraron que los sicarios huyeron en una motocicleta que los esperaba en una esquina cercana. En la escena del crimen se levantaron entre 10 y 15 indicios balísticos, presuntamente de arma 9 milímetros. El cuerpo del joven creador de contenido quedó sin vida dentro del vehículo, mientras su acompañante, identificado como Diego T., fue trasladado de urgencia a un centro médico.

El mayor Cristian Sarmiento, jefe de operaciones del Distrito Policial Manta, informó que “las unidades de inteligencia y criminalística trabajan de manera articulada con la Fiscalía para identificar a los autores del hecho”. Además, señaló que el vehículo no contaba con blindaje y que el occiso registraba un antecedente judicial por hurto en el año 2020.

¿Quién era Jhosue Morante?

Jhosue Desiderio Morante Crespo era un joven empresario y creador de contenido digital que se había hecho conocido por su presencia en redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde sumaba 139.000 seguidores, se describía como “emprendedor, creador de contenido cinematográfico y generador de material para Facebook”.

Su perfil digital estaba lleno de imágenes que reflejaban un estilo de vida de lujos, autos de alta gama, y viajes internacionales. En varias publicaciones, Morante posaba en yates, playas del Caribe y en destinos exóticos como Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde compartía fotos con mensajes motivacionales y frases sobre el éxito.

El joven también administraba páginas en Facebook dedicadas a contenido audiovisual y promoción de emprendimientos locales. Varios de sus seguidores lo consideraban un ejemplo de superación personal, aunque otros lo criticaban por mostrar ostentación.

Tragedia repetida: la muerte de su pareja un año antes

La historia de Jhosue Morante estuvo marcada por una tragedia anterior. Su nombre se hizo público en 2024, tras la muerte de su novia, la modelo quiteña Andrea Nicole Peñaherrera Alcívar, de 23 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía a Santa Marianita, también en Manta.

Ambos viajaban en un vehículo Cadillac de lujo cuando, según reportes de ese entonces, el auto perdió pista y cayó a un barranco. El caso generó conmoción por la juventud de la víctima y por las dudas en torno a las circunstancias del accidente, que nunca se esclarecieron completamente.

Andrea Peñaherrera había trabajado como modelo para varias marcas nacionales y residía en Manta desde hacía varios años. La relación entre ambos era pública, y sus redes sociales mostraban frecuentes viajes, cenas y actividades juntos.

Un crimen que expone la crisis de seguridad en Manta

El asesinato de Jhosue Morante se suma a la ola de violencia que vive la ciudad de Manta. Esta es una de las más afectadas por el sicariato en Ecuador. Con su muerte, el distrito policial que agrupa Manta, Montecristi y Jaramijó alcanzó 402 muertes violentas en lo que va de 2025. Con esto, superando las 331 registradas en todo el año anterior.

De ese total, 307 asesinatos se concentran en Manta, 70 en Montecristi y 25 en Jaramijó. Solo en los primeros tres días de octubre se contabilizan nueve víctimas, lo que mantiene la tendencia ascendente de crímenes por encargo.