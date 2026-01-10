Luto en el fútbol: Barcelona SC despide a Mario César Jacquet, histórico estratega paraguayo

El mundo del balompié se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mario César Jacquet, una de las figuras más respetadas y emblemáticas del deporte rey. A los 79 años, el experimentado profesional dejó una huella imborrable, noticia que fue ratificada oficialmente por la Asociación Paraguaya de Fútbol mediante sus plataformas digitales. En este sentido, la matriz del deporte destacó la extensa trayectoria de un hombre que se desempeñó con éxito tanto en el campo de juego como en la zona técnica. Las condolencias no se hicieron esperar para sus familiares tras la partida de un auténtico referente institucional.

Por su parte, el Barcelona Sporting Club de Ecuador emitió un comunicado oficial lamentando el sensible fallecimiento de quien fuera su director técnico. En el mensaje difundido, la institución guayaquileña recordó el paso de Mario César Jacquet por el banquillo “torero” durante las temporadas 2006 y 2007. Quienes forman parte de la institución expresaron sus más sentidas condolencias a sus allegados, uniéndose solidariamente a su dolor en este difícil momento. El club finalizó su tributo deseando que su descanso sea eterno y en paz, reconociendo su aporte histórico.

Huella imborrable en el banquillo del Ídolo del Astillero

La etapa de Mario César Jacquet en Ecuador no se limitó únicamente a su paso por el equipo más popular del país, sino que también incluyó al Macará. Su llegada a la liga ecuatoriana estuvo avalada por una jerarquía internacional que lo posicionó como un estratega de alto nivel. En cada uno de sus proyectos en el país, demostró una capacidad notable para la gestión de grupos y la formación de futbolistas. Su liderazgo se extendió por varias décadas, dejando un legado que trasciende los simples resultados estadísticos obtenidos en la cancha.

Para entender su relevancia, es vital recordar que la carrera de Mario César Jacquet en las canchas se inició formalmente en 1966. Con apenas 19 años de edad, realizó su debut profesional vistiendo la camiseta del Olimpia, donde mostró su gran capacidad técnica. Posteriormente, cruzó la vereda para defender a Cerro Porteño, consolidándose como uno de los nombres más importantes del plano local paraguayo. Estas actuaciones le valieron el salto al fútbol europeo, donde inició un exitoso periplo por tierras españolas durante varios años.

Trayectoria internacional y éxitos de Mario César Jacquet

Durante su estancia en Europa, Mario César Jacquet defendió con orgullo los colores del Burgos Club de Fútbol, el Real Valladolid y el Elche. Sin embargo, fue en el Real Oviedo donde alcanzó el estatus de referente histórico, dejando una marca profunda en el fútbol de España. Tras decidir colgar los botines, inició una prolífica carrera en la dirección técnica, debutando como conductor en el club Nacional. Su capacidad estratégica lo llevó pronto a asumir el mando de Cerro Porteño, institución con la que mantuvo un vínculo afectivo muy profundo.

Bajo la dirección de Mario César Jacquet, Cerro Porteño alcanzó la gloria en el año 2001, consagrándose campeón tras vencer a Guaraní. Aquella final disputada en el Defensores del Chaco quedó grabada en la memoria de la hinchada como un testimonio de su liderazgo. Al año siguiente, volvió a guiar al “Ciclón” en la Copa Libertadores, reafirmando su jerarquía en el plano continental. Su éxito en clubes le permitió también dirigir a la Selección Paraguaya Sub 20 en un proceso sumamente exitoso.

Logros de Mario César Jacquet con la selección juvenil y legado en Sudamérica

Con el equipo nacional juvenil de Paraguay, Mario César Jacquet logró clasificar al Mundial de Nigeria 1999 tras una gran actuación en Argentina. En la cita mundialista, el equipo guaraní demostró un gran orden táctico y avanzó hasta los octavos de final. Su experiencia internacional también incluyó un paso por el Alianza Atlético de Perú, donde siguió aportando su visión del juego. A lo largo de los años, brindó sus conocimientos a clubes como Sportivo Luqueño, Sol de América y el Deportivo Capiatá.

La partida de este gran maestro cierra un capítulo fundamental para el deporte paraguayo, dejando un vacío inmenso en el balompié. Mario César Jacquet será recordado siempre como un profesional íntegro que supo representar a su país con dignidad absoluta. Su labor en equipos como Rubio Ñu, Nacional y Guaireña FC demuestra su compromiso inquebrantable con la formación de futbolistas. Con su fallecimiento, el deporte pierde a un referente cuya trayectoria sirve de inspiración para las nuevas generaciones de entrenadores.