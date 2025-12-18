Luto en el fútbol inglés: Ethan McLeod, excanterano del Wolverhampton, muere en un accidente de tránsito

El futbolista Ethan McLeod, de 21 años, falleció la noche del pasado martes en un accidente automovilístico ocurrido cerca de la salida 15 en Northamptonshire, Inglaterra.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 22h40, cuando el joven regresaba a su hogar después de representar al Macclesfield FC en un partido de la Liga Nacional Norte.

Según los reportes policiales, su vehículo Mercedes impactó contra una barrera metálica, provocando heridas fatales a pesar de los esfuerzos de reanimación en el lugar.

Ethan McLeod fue declarado muerto en el lugar

La Policía de Northamptonshire confirmó que en el incidente no se vieron involucrados otros vehículos. Los servicios de emergencia y testigos civiles intentaron asistir al jugador en la escena, pero fue declarado muerto poco después del impacto.

Actualmente, las autoridades británicas mantienen una investigación abierta para esclarecer las causas técnicas o ambientales que pudieron originar el choque contra la estructura metálica.

El Macclesfield FC emitió un comunicado oficial expresando su devastación ante la pérdida. La institución subrayó que las secuelas emocionales por la partida de McLeod serán profundas, calificando su legado como una fuerza que “nunca se desvanecerá”.

El delantero atravesaba un gran momento deportivo, habiendo registrado dos goles en sus últimas cinco apariciones ligueras, consolidándose como una pieza clave para el esquema de su equipo.

Trayectoria y formación profesional

A McLeod lo consideraban un talento con proyección en las categorías de ascenso. Su formación base se desarrolló en la academia del Wolverhampton Wanderers, club al que se unió a la temprana edad de 7 años. Durante su etapa de crecimiento, el atacante también pasó por las filas del Rushall y el Stourbridge, antes de recalar de forma definitiva en el proyecto del Macclesfield, donde su personalidad fue destacada como un factor de cohesión para el vestuario.

El impacto de su fallecimiento ha trascendido las categorías regionales. Sus excompañeros y entrenadores lo han descrito como un joven con una mentalidad positiva que impulsaba al grupo a alcanzar su mejor versión competitiva. La noticia ha generado una ola de condolencias en redes sociales por parte de diversos clubes del sistema de ligas inglés.

Homenaje en la Premier League

Como muestra de respeto a su memoria y a su vínculo histórico con la institución, el Wolverhampton anunció que rendirá tributo al futbolista.

El próximo sábado, previo al encuentro frente al Brentford en el Molineux Stadium, se guardará un minuto de silencio. Este gesto une a la máxima categoría del fútbol inglés en el duelo por una joven vida truncada tras una jornada deportiva.

Nueva tragedia recuerda la muerte de Diogo Jota

El fallecimiento de Ethan McLeod ha reabierto las heridas en el fútbol europeo tras la trágica pérdida de Diogo Jota el pasado 3 de julio de 2025. El delantero del Liverpool y la selección de Portugal falleció a los 28 años en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora, España, mientras se dirigía a Inglaterra.

En el siniestro, provocado por un reventón de neumático y exceso de velocidad, también perdió la vida su hermano André Silva. La muerte de Jota, ocurrida apenas once días después de su boda, conmocionó al deporte mundial.