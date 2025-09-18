Luto en el fútbol orense por la muerte del arquero Jinsoph ‘Pilligua’ Tinoco

Jinsoph Fernando Tinoco Guaicha, un joven de 20 años, arquero en las divisiones juveniles del Orense de Machala, fue secuestrado y asesinado el pasado 15 de septiembre en la provincia de El Oro, Ecuador, mientras trabajaba como pescador artesanal en el estero Huaylá, en Puerto Bolívar. Las autoridades investigan el caso, que ha causado gran consternación local.

Desaparición en Puerto Bolívar

La familia de Jinsoph Tinoco reportó su desaparición el 15 de septiembre, último día en que se le vio con vida, mientras realizaba labores de pesca en el estero Huaylá. Según sus allegados, el joven combinaba su afición por el fútbol con la pesca para contribuir económicamente al hogar.

Testigos informaron que sujetos armados lo interceptaron en el sitio y lo obligaron a abordar una embarcación. Desde entonces, no se supo más de él hasta que su cuerpo fue hallado al día siguiente.

La versión preliminar indica que fue trasladado hacia el estero Bravito, en la jurisdicción del cantón Santa Rosa, donde fue decapitado y su cuerpo abandonado en una zona de difícil acceso entre la maleza.

Hallazgo e identificación del exarquero de Orense

Fue en la tarde del martes 16 de septiembre cuando pobladores alertaron al sistema de emergencias ECU 911 sobre la presencia de restos humanos en el área. Miembros de la Marina del Ecuador acudieron al lugar y recuperaron el cadáver.

El cuerpo fue trasladado hasta el muelle de Puerto Bolívar, donde familiares de la víctima confirmaron su identidad. Posteriormente, fue llevado al Centro Forense de Machala para las diligencias legales correspondientes.

La noticia generó gran impacto entre la comunidad, especialmente por el perfil del joven, recordado por muchos como un apasionado del deporte y una persona trabajadora.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos. Las autoridades no descartan que detrás del crimen estén vinculados grupos delictivos organizados que operan en la provincia de El Oro, disputándose rutas relacionadas con la pesca ilegal, el contrabando y el narcotráfico.

Según fuentes cercanas al caso, estos grupos podrían estar utilizando las zonas costeras y esteros para actividades ilícitas, generando un entorno de inseguridad para los pescadores locales.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos, pero las autoridades trabajan en la recolección de evidencias, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad en la zona.

Luto en el fútbol orense

Jinsoph Tinoco fue jugador de Orense SC y Libertad FC, donde se desempeñaba como arquero. Su entorno relata que desde niño soñaba con ser futbolista profesional, aunque en los últimos años se dedicó a la pesca artesanal como sustento principal.

Días antes de su desaparición, publicó en su cuenta de TikTok un video que ha cobrado relevancia tras los hechos. En él decía: “Sé que en algún momento me va a llegar a pasar algo, por eso disfruto cada momento como si fuera el último y solo dejo en Dios”. Esta publicación es ahora recordada por sus familiares como un mensaje premonitorio.

El asesinato ha dejado un vacío profundo en su comunidad. Amigos y vecinos lo recuerdan como un joven alegre, disciplinado y comprometido tanto con el deporte como con su familia. (12)