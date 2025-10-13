Macabro hallazgo: Ocho personas asesinadas y abandonadas entre matorrales, en la provincia de Los Ríos

El hallazgo de ocho cuerpos sin vida en el cantón Buena Fe, de la provincia de Los Ríos, está causando conmoción. El hecho se registró la mañana de este lunes, 13 de octubre de 2025.

Las víctimas son cuatro hombres y cuatro mujeres, se informó.

Los ejecutan a tiros en Los Ríos

Según detalló la Policía, agricultores de la localidad de Amazu, en la parroquia Patricia Pilar, hallaron los cuerpos entre matorrales cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.

Se indicó que los cuerpos presentaban signos de violencia y varios impactos de bala. Además, algunos estaban maniatados. El hecho desató gran alarma en la zona, donde los habitantes prefirieron no dar mayores declaraciones.

Agentes de Criminalística y Dinased de la Policía Nacional arribaron hasta el lugar del macabro hallazgo, para dar inicio a las tareas investigativas.

Fueron secuestrados y asesinados

Se conoció que las víctimas serían oriundas de la ciudad de Quito y habrían llegado a Santo Domingo a pasar el feriado del 9 de octubre. Sin embargo, la noche del domingo habrían sido secuestradas.

Por circunstancias no determinadas, sus captores procedieron a asesinarlos y abandonarlos en esta zona de Los Ríos.

Las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas, ni sus edades.

Un fin de semana violento en Los Ríos y Ecuador

El reciente fin de semana, que fue feriado, estuvo marcado por la violencia en Los Ríos y otras provincias de Ecuador.

Desde el viernes a domingo más de 20 personas murieron en la provincia fluminense debido a la violencia criminal. En el cantón Mocache, cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en tres hechos violentos.

Mientras que en Guayas, ayer se reportaron dos matanzas. Una se dio en horas de la madrugada, durante una fiesta de quince años en el cantón Playas. Allí murieron 5 personas. Los disparos causaron caos en el lugar, donde habían menores de edad. Testigos citados por medios de comunicación indican que los sicarios dispararon a quemarropa.

Mientras que en Guayaquil, anoche asesinaron a otras seis personas. Informantes de la Policía indicaron que se recogieron 47 restos de bala calibre nueve milímetros y 38 casquillos de fusil tras este suceso.

Hechos de sangre no se detienen

Estos hechos se suman a la ola de violencia que golpea Ecuador en 2025, con Guayas, Manabí y Esmeraldas como epicentros. La tasa de homicidios, con 38 por cada 100.000 habitantes, es la más alta de América Latina.

Bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas al narcotráfico, intensifican sus disputas territoriales, dejando un rastro de masacres.

El gobierno de Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno en enero de 2024. Medidas de militarización y estados de excepción para frenar la violencia no dan resultados. (13).