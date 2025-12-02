COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Machala: Estudiante de 16 años asesinado poco después de salir del colegio

Un estudiante de 16 años fue asesinado en Machala tras un ataque armado al salir del colegio, generando conmoción en la comunidad y nuevas demandas de seguridad.
Adolescente muere tras ataque armado al salir del colegio en el barrio 19 de Noviembre, Machala

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El mediodía de este martes 2 de diciembre de 2025, en el barrio 19 de Noviembre, al suroeste de Machala (provincia de El Oro, Ecuador), el estudiante Aru Sebastián Gómez Jaramillo, de 16 años, fue atacado a tiros cuando se dirigía a su domicilio tras salir de clases.

Detalles del crimen contra estudiante

Según versiones de testigos, el incidente ocurrió poco después de las 44h00, poco después de que el alumno del colegio Colegio Nueve de Octubre culminara su jornada educativa. Sujetos desconocidos en motocicleta abrieron fuego en contra del estudiante. La víctima recibió varios impactos, en su mayoría en la cabeza, y quedó tendida boca abajo en la vereda, aún con el uniforme escolar puesto.

Vecinos del sector llamaron al sistema de emergencias ECU 911, y agentes de la Policía Nacional del Ecuador llegaron al sitio. Ante la demora de una ambulancia, el joven fue trasladado en la parte posterior de un patrullero hasta el Hospital Teófilo Dávila. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

En el lugar del crimen, efectivos de la unidad especializada DINASED y de Criminalística acordonaron el área y recolectaron evidencia balística: varios casquillos percutidos quedaron en la vereda como parte del levantamiento de indicios. Las autoridades iniciaron ya las diligencias necesarias para identificar a los autores y esclarecer el móvil del ataque.

Reacción comunitaria y demandas de seguridad

Habitantes del barrio 19 de Noviembre expresaron su conmoción tras el crimen. Voces vecinales manifestaron indignación y temor, y pidieron mayor presencia policial y patrullajes constantes para prevenir hechos similares.

Por su parte, familiares del joven permanecieron fuera del hospital mientras se confirmaban los detalles del fallecimiento, en medio de tristeza y consternación.

No se reportan hasta el momento detenciones vinculadas con el crimen. Las investigaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía —a través de DINASED— continúan en curso. (12)

